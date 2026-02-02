Κόκκαλης: Ζητά απόσυρση της τροποποιητικής ΚΥΑ για τους βοσκοτόπους

Σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στη νέα τροποποιητική ΚΥΑ για την κατανομή βοσκοτόπων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, κάνοντας λόγο για συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και διασπάθιση ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Όπως επισημαίνει, η ΚΥΑ 3378/2025 (ΦΕΚ Β΄ 6327/26-11-2025), η οποία αφορά την «τεχνική λύση» της εικονικής κατανομής βοσκοτόπων, δημοσιεύτηκε με τη διαβεβαίωση ότι θα αφορά μόνο παραγωγικούς αιγοπροβατοτρόφους και βοσκοτόπια σε κοντινή απόσταση από την έδρα τους. Ωστόσο, από την ανάγνωση των διατάξεων προκύπτει, σύμφωνα με τον βουλευτή, ότι αναιρούνται αυτές οι προθέσεις και συνεχίζεται η κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων σε εικονικούς κτηνοτρόφους και ανύπαρκτα ζώα.

Ο κ. Κόκκαλης εντοπίζει τέσσερα κρίσιμα σημεία. Πρώτον, διάταξη του άρθρου 4 επιτρέπει, όπως αναφέρει, τον υπολογισμό επιλέξιμων αιγοπροβάτων σε εκμεταλλεύσεις χωρίς παραγωγή γάλακτος ή κρέατος, ανοίγοντας τον δρόμο για κατανομή βοσκοτόπων σε ανύπαρκτες εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρήτη, όπου –βάσει στοιχείων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ– μεγάλος αριθμός μονάδων δεν δηλώνει παραγωγή γάλακτος, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εξίσωση, μπορεί να οδηγήσει σε συνέχιση πληρωμών για ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο.

Δεύτερον, στο άρθρο 6 επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν από το Εθνικό Απόθεμα με δηλώσεις ιδιωτικών εκτάσεων χωρίς ζώα ή με εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα βόσκησης. Ο Λαρισαίος βουλευτής υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου 1.200 υποθέσεις απάτης και τονίζει πως με τη νέα ΚΥΑ καταργούνται ασφαλιστικές δικλείδες προηγούμενων ρυθμίσεων, διευκολύνοντας τη συνέχιση της διασπάθισης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Τρίτον, γίνεται λόγος για ανατροπή της φιλοσοφίας της χωροτακτικής κατανομής των βοσκοτόπων μέσω της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 6, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, επιτρέπει την κατανομή βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα ανεξαρτήτως κριτηρίων ομορότητας. Όπως σημειώνει, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο εικονικοί κτηνοτρόφοι από την Κρήτη να δεσμεύουν βοσκοτόπια σε Περιφερειακές Ενότητες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, συνεχίζοντας να επιδοτούνται αντί να ελεγχθούν και να επιστρέψουν παρανόμως εισπραχθέντα ποσά.

Τέταρτον, στο άρθρο 7 για τη διαδικασία ενστάσεων, επισημαίνεται ότι απουσιάζει κάθε αναφορά στις διατάξεις του ν. 4351/2015, οι οποίες, όπως τονίζει, είναι υπέρτερες και εξουσιοδοτούν την έκδοση της ΚΥΑ. Η παράλειψη αυτή, κατά τον βουλευτή, δημιουργεί μείζον ζήτημα νομιμότητας, καθώς δεν διασφαλίζεται η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης των κατανομών και εξέτασης ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.

Με βάση τα παραπάνω, ο πρώην υφυπουργός καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απαντήσει σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποσυρθούν τα επίμαχα σημεία της ΚΥΑ 3378/2025 που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και επιτρέπουν τη συνέχιση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.