Κόκκαλης: “Η εστίαση πεθαίνει – Να μπει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης”

Στην Ολομέλεια της Βουλής έφερε εκ νέου το ζήτημα των αθέμιτων πρακτικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων εις βάρος της εστίασης ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ασκώντας έντονη κριτική για τον τρόπο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Ο κ. Κόκκαλης περιέγραψε μια ασφυκτική κατάσταση για τον κλάδο της εστίασης, σημειώνοντας ότι οι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρευτικά βάρη –φορολογικά, ασφαλιστικά, ενεργειακά και λειτουργικά– ενώ απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.

Όπως τόνισε, η νέα του ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή πλήθος δικαστικών αποφάσεων που, όπως είπε, καταδεικνύουν αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές κατά την είσπραξη αμοιβών από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά ζήτησε να σταματήσουν οι υπέρογκες και άδικες αξιώσεις εις βάρος των καταστηματαρχών.

Επικαλέστηκε μάλιστα σκεπτικό δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το οποίο δεν είχε συνταχθεί έκθεση ελέγχου, δεν υπήρξε σύμπραξη αστυνομικής αρχής και δεν αποδείχθηκε παράβαση για το σύνολο του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητούνταν αποζημίωση. Κατά τον ίδιο, τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης δίκαιων και σαφών όρων στην είσπραξη των νομίμων αμοιβών.

Στη δευτερολογία του, ο Λαρισαίος βουλευτής κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία ότι περιορίζεται στο να παραπέμπει τους επαγγελματίες στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως αυτό δεν αποτελεί λύση αλλά ταλαιπωρία. «Το ζητούμενο είναι να μη σύρονται οι καταστηματάρχες στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου μεταξύ οργανισμών και εκπροσώπων της εστίασης ώστε να βρεθεί μια μέση, δίκαιη λύση.

Τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να είναι ορθός στη σύλληψή του, αλλά στην πράξη να απαιτεί βελτιώσεις, επιμένοντας ότι οι καταγγελίες δεν αφορούν την αρχική ψήφισή του, αλλά την εφαρμογή του. «Η εστίαση πεθαίνει», κατέληξε, ζητώντας ξεκάθαρη απάντηση για το αν το Υπουργείο προτίθεται να παρέμβει.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσονας Φωτήλας υπερασπίστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4481/2017), επισημαίνοντας ότι προβλέπει υποχρέωση των οργανισμών να καταρτίζουν εύλογα και αντικειμενικά αμοιβολόγια, να τα αναρτούν δημόσια και να δηλώνουν τους δημιουργούς που εκπροσωπούν, διασφαλίζοντας –όπως είπε– πλήρη διαφάνεια για τους επαγγελματίες.

Υποστήριξε ότι τυχόν αυθαιρεσίες κρίνονται από τα δικαστήρια, εξήγησε τη λογική της «δειγματοληπτικής αναφοράς» στους ελέγχους και διευκρίνισε πως διαπιστώσεις χωρίς παρουσία δημόσιας αρχής αποτελούν απλές καταγγελίες που αξιολογούνται δικαστικά. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον νόμο επαρκή, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για βελτιώσεις εφόσον κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

