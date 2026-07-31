Κόκκαλης: Η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς σχέδιο για να κρύψει κάτω από το χαλί τις τραγικές ευθύνες της για το ΟΣΔΕ

«Η Κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς σχέδιο και επιχειρεί να καλύψει εκ των υστέρων τα αδιέξοδά της, καθώς και τις ευθύνες της για το ΟΣΔΕ 2026» τονίζει σε δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κόκκαλη: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αποδεικνύει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα κρίσιμες διαδικασίες που αφορούν το εισόδημα, αλλά και το ίδιο το μέλλον του αγροτικού κόσμου.

Η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα γύρω από το ΟΣΔΕ 2026 είναι η εικόνα μιας πολιτικής ηγεσίας, που λειτουργεί χωρίς σχέδιο, χωρίς έγκαιρη προετοιμασία και χωρίς στοιχειώδη συνεννόηση με τους ανθρώπους που καλούνται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της.

Η Κυβέρνηση, αφού ψήφισε την τροπολογία που αφορά τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), έρχεται εκ των υστέρων να δώσει διευκρινίσεις στους αρμόδιους φορείς για ζητήματα, που όφειλε να έχει αποσαφηνίσει πριν από τη νομοθέτηση. Και για ακόμη μία φορά, επιχειρεί να παρουσιάσει ως «τεχνικές διευθετήσεις» τα προβλήματα, που η ίδια δημιούργησε με πρόχειρες και βιαστικές επιλογές.

Οι αγρότες, τα ΚΥΔ και οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν να πληροφορούνται μετά την ψήφιση των νόμων τι ακριβώς ισχύει και ποιοι είναι οι κανόνες του «παιχνιδιού». Η αβεβαιότητα που δημιουργείται δεν είναι απλό διαδικαστικό ζήτημα, αλλά αφορά άμεσα την ομαλή υποβολή των δηλώσεων και την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Η συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σχοινά και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή με το Προεδρείο της ΕΘΕΑΣ ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο το κυβερνητικό αδιέξοδο. Στις 30 Ιουλίου, αντί να υπάρχει ένα πλήρως λειτουργικό, δοκιμασμένο και ξεκάθαρο σύστημα, η Κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων για την τροπολογία που αφορά τα ΚΥΔ και συζητά για τη νέα αίτηση ΟΣΔΕ 2026, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον αγροτικό κόσμο, μετά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί να γίνει με επικοινωνιακές κινήσεις και εκ των υστέρων εξηγήσεις. Απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία, ουσιαστικό έλεγχο και, βεβαίως, ένα σύστημα ενισχύσεων που θα λειτουργεί με κανόνες, ίσους και δίκαιους, για όλους.

Ο αγροτικός κόσμος δεν αντέχει άλλη κυβερνητική προχειρότητα. Οι αγρότες χρειάζονται ένα κράτος που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοπιστία, όχι μια Κυβέρνηση, που κάθε φορά ανακαλύπτει τα προβλήματα αφού αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί και προκληθεί από την ίδια.

Μα πρώτα απ’ όλα, οι Έλληνες παραγωγοί χρειάζονται επειγόντως μια άλλη Κυβέρνηση, που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, θα προστατεύσει το εισόδημά τους και θα αντιμετωπίσει, επιτέλους, τον πρωτογενή τομέα με τη σοβαρότητα που του αξίζει» καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.