Κόκκαλης: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει τη «λύση» του προβλήματος που δημιούργησε – Σύμβολο θεσμικής αποτυχίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη «λύση» ενός προβλήματος που η ίδια δημιούργησε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει το σύμβολο μιας μεγάλης θεσμικής αποτυχίας για τη Νέα Δημοκρατία» τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά αναφέρει: «Οι «πανηγυρισμοί» των κυβερνητικών παραγόντων, για τη διαπίστευση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, ως αρχής Πληρωμών στη θέση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάσσεται στη γνωστή πρακτική να παρουσιάζεται μια αναγκαστική θεσμική προσαρμογή ως μεγάλη επιτυχία. Γιατί, η διαπίστευση αυτή δεν αποτελεί κυβερνητικό επίτευγμα, αλλά το αναγκαίο, πρώτο, βήμα αποκατάστασης μιας σοβαρής κρίσης αξιοπιστίας, που προκάλεσαν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί χειρισμοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν προέκυψε από «διαχρονικές παθογένειες» χωρίς ονοματεπώνυμο, όπως υποστήριξε η κυβέρνηση. Αναδείχθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, μέσα από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έφερε στο φως σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός κρίσιμου μηχανισμού καταβολής ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες και να δώσει καθαρές απαντήσεις, επέλεξε μια στρατηγική άμυνας: κοινοβουλευτικούς ελιγμούς, περιορισμό της ουσιαστικής διερεύνησης στη Βουλή και μια Εξεταστική Επιτροπή, που κατέληξε σε ένα πόρισμα-μνημείο αποποίησης ευθυνών. Ένα πόρισμα που επιχείρησε να «μπαζώσει» την κυβερνητική ευθύνη, μέσα σε μια γενικευμένη μετάθεση ευθυνών, «επί δικαίων και αδίκων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο «ξαφνικός θάνατος» του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι αποτέλεσε την απέλπιδα απάντηση σε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, τόσο έναντι του αγροτικού κόσμου, όσο και έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών. Γιατί ένα επικοινωνιακό «λουκέτο» δεν μπορεί να σβήσει όσα προηγήθηκαν, ούτε να διαγράψει τις ευθύνες εκείνων που είχαν την πολιτική εποπτεία για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του Οργανισμού.

Οι αγρότες γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν ενδιαφέρονται για κυβερνητικά πανηγύρια και επικοινωνιακούς τίτλους. Θέλουν ένα σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων, δίκαιο, διαφανές και αξιόπιστο, που να εγγυάται ότι οι ενισχύσεις φτάνουν έγκαιρα και με αντικειμενικά κριτήρια, σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται.

Η διαπίστευση μπορεί να επανέρχεται. Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν αποκαθίσταται με μια ανακοίνωση. Δεν παραγράφεται με ένα κυβερνητικό δελτίο «επιτυχίας». Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει, έστω και τώρα, όχι για το εάν και πώς κατάφερε να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης, αλλά για το πώς επέτρεψε να δημιουργηθεί η κρίση αυτή. Οι αγρότες μας δικαιούνται αλήθεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι μια κυβέρνηση, που πρώτα αποτυγχάνει οικτρά και μετά «πανηγυρίζει» για τη «διόρθωση» των δικών της «λαθών» καταλήγει ο κ. Κόκκαλης.