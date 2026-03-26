Κόκκαλης: Κίνδυνος καθυστερήσεων στις αγροτικές ενισχύσεις λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Σημαντικό ζήτημα που αφορά την ομαλή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στην καταβολή επιδοτήσεων προς παραγωγούς, τα οποία συνδέονται με ασυμφωνίες μεταξύ του Αριθμού Ταυτότητας Αγροτεμαχίου (ΑΤΑΚ) και του Κωδικού Ακινήτου Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Οι δυσλειτουργίες αυτές εντοπίζονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να βρίσκονται αντιμέτωποι είτε με καθυστερήσεις είτε ακόμη και με τον κίνδυνο μη καταβολής των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται ο Λαρισαίος βουλευτής, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται λάθη ή ασυμβατότητες στα στοιχεία των αγροτεμαχίων, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν σαφή καθοδήγηση για το πώς μπορούν να ελέγξουν ή να διορθώσουν τα δεδομένα τους. Το γεγονός αυτό εντείνει την ανασφάλεια στον αγροτικό κόσμο, ιδιαίτερα για μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδοτήσεις για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημιουργεί έντονη οικονομική πίεση, καθώς οι αγρότες αδυνατούν να προγραμματίσουν την παραγωγή τους και να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, θέτει ζήτημα αποτελεσματικότητας της διοικητικής διαδικασίας και ανάγκης για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των στοιχείων.

Με την ερώτησή του ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τον αριθμό των παραγωγών που έχουν επηρεαστεί, τα αγροτεμάχια που παρουσιάζουν προβλήματα ταυτοποίησης, καθώς και το αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διόρθωση των στοιχείων. Επιπλέον, καλεί την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στην παροχή αναλυτικών οδηγιών προς τους παραγωγούς και να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στις πληρωμές.