Κόκκαλης: Κίνδυνος μείωσης της παραγωγής φέτας και αδιέξοδο στις αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών μονάδων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνοντας σοβαρούς κινδύνους για την παραγωγή φέτας, αλλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος.

Όπως αναφέρει, έντονη ανησυχία προκαλούν δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων του κτηνοτροφικού και γαλακτοκομικού τομέα, σύμφωνα με τις οποίες η φετινή παραγωγή φέτας ενδέχεται να μειωθεί έως και κατά 15.000–20.000 τόνους. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τη σημαντική μείωση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος, μετά τις εκτεταμένες θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη Διακομματική Επιτροπή για τον αγροτικό τομέα, από τα περίπου 500.000 ζώα που θανατώθηκαν, μεγάλο μέρος αποτελούσε παραγωγικό ζωικό κεφάλαιο που συμμετείχε ή επρόκειτο να συμμετάσχει στην παραγωγική διαδικασία. Οι επιπτώσεις, όπως τονίζεται, άρχισαν να αποτυπώνονται ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, με εμφανή μείωση στις ποσότητες πρόβειου γάλακτος που κατευθύνονται στην παραγωγή φέτας, τάση η οποία φαίνεται να συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι παραμένει άλυτο το χρόνιο πρόβλημα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει διαδοχικές παρατάσεις χωρίς να προχωρά σε μια οριστική, λειτουργική και δίκαιη λύση για τους κτηνοτρόφους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί, όπως τονίζει, κλίμα ανασφάλειας στον παραγωγικό κόσμο, δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και υπονομεύει την προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Την ίδια στιγμή, θέτει ερωτήματα και για τους ελέγχους στην αγορά γάλακτος και φέτας. Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων του κλάδου, τα στοιχεία που εμφανίζονται για τις παραδόσεις πρόβειου γάλακτος δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με την πραγματική εικόνα της παραγωγής, ενώ διατυπώνονται αιτιάσεις για ελλιπείς ελέγχους και συνέχιση φαινομένων νοθείας στη φέτα. Όπως επισημαίνεται, τα φαινόμενα αυτά πλήττουν τόσο τους παραγωγούς όσο και την αξιοπιστία ενός εμβληματικού προϊόντος ΠΟΠ της χώρας.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η φέτα αποτελεί προϊόν στρατηγικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα, τις εξαγωγές και συνολικά την ελληνική οικονομία, ενώ υπογραμμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις συνέπειες των ζωονόσων όσο και με διαχρονικά διοικητικά αδιέξοδα της πολιτείας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η προστασία της γνησιότητας της φέτας και η διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά γάλακτος αποτελούν κρίσιμη υποχρέωση της Πολιτείας.

Με την ερώτησή του ζητά από το Υπουργείο να διευκρινίσει ποια είναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πραγματική μείωση της παραγωγής πρόβειου γάλακτος από την 1η Οκτωβρίου 2025 και μετά, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από τις θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς. Παράλληλα, ρωτά αν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για μείωση της παραγωγής φέτας έως και κατά 15.000–20.000 τόνους και ποια μέτρα σχεδιάζονται για τη στήριξη της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Τέλος, ζητά να αποσαφηνιστεί για ποιο λόγο δεν έχει δοθεί ακόμη οριστική λύση στο πρόβλημα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απλοποίηση και ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.