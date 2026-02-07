Κόκκαλης και Γκουντάρας σε υπο κατασκευή ταμιευτήρα στον Αγιόκαμπο

Δελτίο Τύπου για ταμιευτήρα που δρομολογήθηκε το 2019 και ακόμα κατασκευάζεται, εξέδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα.

Αναφέρει τα εξής:

“Ένα έργο που δρομολογήθηκε όταν ο ίδιος ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2019, αυτό της κατασκευής φράγματος και ταμιευτήρα στην περιοχή του Αγιοκάμπου στη θέση «Λιβαδότοπος», επισκέφθηκε σήμερα ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μαζί με τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα.

Ο ταμιευτήρας που θα έχει χωρητικότητα 4 εκ. κυβικών νερού αναμένεται να είναι έτοιμος σε δύο χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο πολλαπλού σκοπού, το οποίο θα καλύψει τόσο την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων, όσο και τις υδρευτικές και προπαντός τις περιβαλλοντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας και αντιπλημμυρική προστασία.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης τόνισε τα εξής: «Επισκέφτηκα σήμερα, μαζί με τον δήμαρχο Αγιάς, το έργο στη θέση «Λιβαδότοπος», κοντά στον Αγιόκαμπο. Ένα έργο αντιπλημμυρικό αλλά και αρδευτικό, ένα έργο το οποίο εντάχθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το έργο καθώς κι εκείνο στα Αμπελάκια, είναι τα μοναδικά δύο έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στον νομό Λάρισας! Εξήμισι χρόνια δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει εκπονηθεί, δεν έχει γίνει το παραμικρό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας! Πριν λίγες ημέρες ζήτησα την σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ώστε να ενημερωθούν οι βουλευτές για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Δυστυχώς, ακόμα απάντηση δεν λάβαμε. Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση αλλά και την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλίας. Θα εμείνουμε σε αυτό το αίτημά μας μέχρι τέλους».

kosmoslarissa.gr