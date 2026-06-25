Κόκκαλης: «Να αρθεί η αδικία για τους ανάπηρους επαγγελματίες αγρότες που στερούνται τα δικαιώματά τους»

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποκατάσταση, όπως τη χαρακτηρίζει, μιας σοβαρής αδικίας που πλήττει εκατοντάδες επαγγελματίες αγρότες σε όλη τη χώρα ζητά ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Με επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει ότι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι αντλούν το κύριο ή και αποκλειστικό εισόδημά τους από την αγροτική δραστηριότητα, αποκλείονται από το Μητρώο Επαγγελματιών Αγροτών μόνο και μόνο επειδή λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη. Ως αποτέλεσμα, χάνουν όλα τα δικαιώματα, τις ευεργετικές ρυθμίσεις και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να καλλιεργούν τη γη τους και να ζουν από αυτήν.

Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για μια στρέβλωση που δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και ζητά την άμεση αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε οι συγκεκριμένοι παραγωγοί να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να μην στερούνται δικαιώματα εξαιτίας της λήψης αναπηρικής σύνταξης.

Σε δήλωσή του αναφέρει: «Απέστειλα επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, προκειμένου να αποκατασταθεί μια αδικία εις βάρος των επαγγελματιών αγροτών, των αγροτών που έχουν το μεγαλύτερο εισόδημά τους από τα χωράφια, από την αγροτική δραστηριότητα, αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εγγράφονται στο μητρώο επαγγελματιών αγροτών και, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, γι’ αυτούς χάνουν όλα τα προνόμια των επαγγελματιών αγροτών, ενώ είναι 100% επαγγελματίες αγρότες και τα εισοδήματά τους προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το αγροτικό επάγγελμα, επειδή λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη. Είναι μια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί, και ευελπιστώ στην ικανοποίηση της σχετικής επιστολής, η οποία αφορά εκατοντάδες αγρότες στη χώρα μας».