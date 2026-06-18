Κόκκαλης: Να αυξηθεί στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις

Την άμεση αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου για μισθούς και συντάξεις από τα 1.000 στα 1.600 ευρώ ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει ότι, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα την αύξηση του ακατάσχετου ορίου του δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις εξακολουθεί να παραμένει στα 1.000 ευρώ, όριο που, όπως τονίζει, ισχύει εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, παρά τις σημαντικές μεταβολές στο κόστος ζωής και τον πληθωρισμό.

Στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για εμφανή αναντιστοιχία μεταξύ της προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων και της προστασίας του εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, υπογραμμίζοντας ότι τα δύο καθεστώτα λειτουργούν παράλληλα βάσει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η διατήρηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων στα 1.000 ευρώ εγείρει ζητήματα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης για εργαζόμενους και συνταξιούχους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Ο πρώην υφυπουργός σημειώνει πως από τη στιγμή που η Πολιτεία αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, προκύπτει εύλογα το ερώτημα γιατί δεν προβλέπεται αντίστοιχη προσαρμογή και για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Με την ερώτησή του ζητά από την κυβέρνηση να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η αύξηση του ακατάσχετου δεν επεκτείνεται στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, εάν προτίθεται να αυξήσει το σχετικό όριο στα 1.600 ευρώ, αν εξετάζεται αναθεώρηση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των δύο καθεστώτων, καθώς και αν σχεδιάζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας απέναντι σε κατασχέσεις που περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.