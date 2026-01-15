Κόκκαλης: Να κοπούν οι ορέξεις για νέα λουκέτα σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στο νομό Λάρισας

Να «σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμό για κλείσιμο ή υποβάθμιση καταστημάτων ΕΛΤΑ στον νομό Λάρισας και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία» καλεί την κυβέρνηση με δήλωσή του, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικότερα η δήλωσή του έχει ως εξής: «Η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΤΑ αγνόησαν τις έντονες αντιδράσεις της κοινωνίας, της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων για τα μαζικά λουκέτα που ανακοινώθηκαν πριν από μήνες και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, προετοιμάζουν νέο γύρο «λουκέτων» σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο νομός Λάρισας δεν μπορεί και δεν θα δεχτεί άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών και επιβαρύνουν την καθημερινότητα πολιτών, επαγγελματιών και ηλικιωμένων, ιδιαίτερα σε ημιαστικές και αγροτικές – απομακρυσμένες περιοχές. Η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ οδηγεί σε περαιτέρω απομόνωση ολόκληρων περιοχών και σε υποβάθμιση υπηρεσιών που παραμένουν κρίσιμες για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Καλώ την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα κάθε σχεδιασμό για κλείσιμο ή υποβάθμιση καταστημάτων ΕΛΤΑ στον νομό Λάρισας και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Η ανάπτυξη και ο περιβόητος ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να περνά μέσα από την εγκατάλειψη της περιφέρειας και τη διάλυση δημόσιων υποδομών».