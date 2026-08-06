Κόκκαλης: «Να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία του ΟΣΔΕ απόφοιτοι του πρώην ΤΕΙ Γεωπονίας και Λογιστικής»

«Όχι στον αποκλεισμό των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Γεωπονίας και Λογιστικής από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ» λέει με δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Συγκεκριμένα, ο Λαρισαίος πολιτικός αναφέρει τα εξής: «Ο αποκλεισμός των αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωπονίας και Λογιστικής από τη δυνατότητα σύνταξης και υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ αποτελεί μια άδικη και αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος επαγγελματιών με αποδεδειγμένη γνώση, εμπειρία και πολυετή παρουσία στον αγροτικό τομέα.

Οι ΤΕ Γεωπόνοι και οι ΤΕ Λογιστές έχουν αποδείξει διαχρονικά την αξία τους, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους παραγωγούς, διασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των διαδικασιών και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαχείριση των δηλώσεων ενισχύσεων. Παρά την εμπειρία, την επιστημονική τους κατάρτιση και τη σημαντική προσφορά τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς που δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πραγματικότητα, δημιουργώντας αδικαιολόγητα εμπόδια και περιορίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό

Επιβάλλεται η άμεση επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών στη διαδικασία του ΟΣΔΕ, με αντικειμενικά κριτήρια που θα βασίζονται στα επαγγελματικά προσόντα, την εμπειρία και την πιστοποίηση, χωρίς διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών πτυχίων».