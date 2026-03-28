Κόκκαλης: “Να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν αγροτικό τομέα που να μπορεί να παράγει, να αντέχει και να εξελίσσεται”

Στο μήνυμα της ιστορικής μνήμης ως οδηγού για τις σημερινές προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα στάθηκε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων στον εορτασμό της αγροτικής εξέγερσης στο Κιλελέρ. Υπογράμμισε δε, πως τα μηνύματα εκείνης της εποχής παραμένουν ενεργά, επανερχόμενα κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν.

Ο κ. Κόκκαλης περιέγραψε μια συνολική κρίση στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά δοκιμάζεται σε τόσο μεγάλη έκταση, χωρίς περιθώρια εξωραϊσμού. Η πίεση, όπως ανέφερε, δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο αλλά διαπερνά την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μελισσοκομία, επηρεάζοντας τελικά ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και τον ίδιο τον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε την ανάγκη για μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική, επισημαίνοντας ότι η χώρα οφείλει να διαμορφώσει μια εθνική αγροτική πολιτική με ορίζοντα εικοσαετίας, με σταθερούς άξονες και σαφή στοχοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη των νέων αγροτών, στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου, στην εκπαίδευση και την ενίσχυση ενός λειτουργικού συνεργατισμού, καθώς και στην κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος ως βιώσιμης επιλογής ζωής.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού επαγγέλματος δεν μπορεί να προκύψει από διακηρύξεις, αλλά από συγκεκριμένα κίνητρα και μια διαφορετική αντίληψη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα λάθη των προηγούμενων ετών υπήρξαν σημαντικά, με το κόστος να επιβαρύνει σήμερα τους ανθρώπους της παραγωγής.

Κλείνοντας, ο βουλευτής Λάρισας ανέδειξε την ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές, τονίζοντας πως η χώρα οφείλει να παραδώσει έναν πρωτογενή τομέα ανθεκτικό και εξελίξιμο. Όπως είπε, το ουσιαστικό νόημα της επετείου δεν περιορίζεται στην ιστορική αναφορά, αλλά αφορά τις επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής γης και των ανθρώπων της.