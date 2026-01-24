Κόκκαλης: Νομιμοποιείτε τα ανύπαρκτα κοπάδια

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή, κάνοντας λόγο για «νομικό έκτρωμα» και «νομιμοποίηση της απάτης» μέσω της νέας τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή των βοσκοτόπων.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε την επίμαχη ΚΥΑ απολύτως προβληματική, τονίζοντας ότι αντί να αποκαθιστά τη διαφάνεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγει –όπως είπε– διάπλατα την πόρτα στη νομιμοποίηση ανύπαρκτων ζωικών κεφαλαίων. Υποστήριξε ότι η απόφαση αλλοιώνει πλήρως την έννοια του παραγωγικού κτηνοτρόφου, καθώς επιτρέπει την κατανομή βοσκοτόπων ακόμη και χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, μόνο με βάση μια απλή δήλωση ή την αγορά ζωοτροφών.

Εστιάζοντας στο άρθρο 4 της ΚΥΑ, επεσήμανε ότι τα κριτήρια ελέγχου της παραγωγικότητας δεν λαμβάνονται σωρευτικά αλλά «συνδυαστικά ή και μεμονωμένα», γεγονός που –όπως ανέφερε– σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να χαρακτηριστεί παραγωγικός κτηνοτρόφος ακόμη και χωρίς παραδόσεις γάλακτος ή κρέατος, χωρίς τιμολόγια, παρά μόνο με μια δήλωση. «Αυτό δεν είναι έλεγχος, είναι νομιμοποίηση της απάτης», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έτσι διατηρείται και αναπαράγεται το πρόβλημα των εικονικών κοπαδιών στη χώρα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την πρόβλεψη που αφορά κτηνοτρόφους οι οποίοι –όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ– δεν δραστηριοποιούνται στο γάλα ή στο κρέας. Ο Βασίλης Κόκκαλης διερωτήθηκε πόσες τέτοιες μονάδες υπάρχουν στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η αναφορά σε μαλλί ή αναπαραγωγή αποτελεί εξαίρεση και όχι τον κανόνα, ενώ κατηγόρησε το Υπουργείο ότι συγχέει εισοδήματα από άλλες δραστηριότητες με την κτηνοτροφική παραγωγή.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι με το άρθρο 7 της ΚΥΑ καταργείται στην πράξη υφιστάμενη νομοθεσία για τις βοσκήσιμες γαίες, η οποία προέβλεπε διαφάνεια, ανάρτηση των καταστάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες και δυνατότητα ενστάσεων. Όπως υποστήριξε, η εκτελεστική εξουσία παρακάμπτει ευθέως τον νόμο, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμη πιο αδιαφανή και αυθαίρετη.

Ο Λαρισαίος βουλευτής έκανε λόγο για «κερκόπορτα» που ανοίγει με το άρθρο 6 της ΚΥΑ, επιτρέποντας την κατανομή βοσκοτόπων εκτός χωρικής ενότητας με μοναδικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, την αγορά ζωοτροφών, κάτι που –όπως είπε– δεν απλώς διευκολύνει, αλλά ενθαρρύνει την εικονική κτηνοτροφία. «Δεν ανοίγετε απλώς πόρτα, ανοίγετε πόρτα και παράθυρο για τη νομιμοποίηση του ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάλεσε εκ νέου την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την ΚΥΑ, υπογραμμίζοντας ότι όσο παραμένει σε ισχύ, επιδεινώνει τις παθογένειες του παρελθόντος, πλήττει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους και υπονομεύει κάθε προσπάθεια ουσιαστικού ελέγχου και δικαιοσύνης στην κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση εδώ: