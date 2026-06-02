Κόκκαλης: «Οκτώ εταιρείες μοιράζονται το δημόσιο χρήμα»

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης τα ευρήματα έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που, σύμφωνα με δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου το οποίο κατέθεσε ως αναφορά προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας, ανταγωνισμού και διαχείρισης δημόσιου χρήματος στις δημόσιες συμβάσεις.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται δημόσιοι πόροι και για τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται στην αναφορά του, το 65,5% της συνολικής αξίας των χρημάτων και του πλήθους των συμβάσεων του 2025 κατέληξε σε μόλις οκτώ αναδόχους, ενώ το 90% των φορέων του Δημοσίου φέρεται να επέλεξε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παράλληλα, περίπου το 16% των φορέων δεν αιτιολόγησε επαρκώς γιατί απέφυγε τις ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ από τα συνολικά 8,9 εκατ. ευρώ των συμβάσεων, τα 7,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 85%, δόθηκαν μέσω απευθείας αναθέσεων.

Ο κ. Κόκκαλης σημειώνει ότι τα πορίσματα της έκθεσης περιγράφουν ένα σύστημα στο οποίο το Δημόσιο λειτουργεί ως «κλειστή αγορά» για περιορισμένο αριθμό ιδιωτών, σε ένα περιβάλλον χαμηλής λογοδοσίας και περιορισμένου ανταγωνισμού. Όπως τονίζει, τα ευρήματα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς καταγράφονται πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου 4795/2021 για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο, με το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπιστώνει ότι σημαντικό μέρος της δημόσιας διοίκησης εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να μην εφαρμόστηκε ποτέ το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 141,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα ψηφιακής εποπτείας, διαλειτουργικότητας, ελέγχου συναλλαγών και αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, ωστόσο εξακολουθούν να εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόλις το 19% των φορέων διαθέτει πλήρως λειτουργικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ενώ το 68% έχει καταγράψει λιγότερες από τις μισές διαδικασίες του. Παράλληλα, το 43% των φορέων δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πόσες από τις καταγεγραμμένες διαδικασίες του λειτουργούν πραγματικά.

Με την αναφορά του, καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται, ζητώντας παράλληλα πλήρη ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια, ο υγιής ανταγωνισμός και η ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.