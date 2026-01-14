Κόκκαλης: Ο αποκλεισμός των Περιφερειών από το ΤΕΒΑ υπονομεύει τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων

Σοβαρές αιχμές για τον επανασχεδιασμό του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ και τον αποκλεισμό των Περιφερειών από την υλοποίησή του διατυπώνει με επίκαιρη ερώτησή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, προειδοποιώντας για κινδύνους που απειλούν άμεσα τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Όπως επισημαίνει, επί σειρά ετών οι Περιφέρειες της χώρας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και την τεχνογνωσία των αρμόδιων υπηρεσιών τους, υλοποιούν με επιτυχία το πρόγραμμα «ΠΑΔΚΣ 2021-2027» της Προτεραιότητας 6 για την Επισιτιστική Βοήθεια και την Υλική Στέρηση, τόσο στη διανομή αγαθών όσο και στις συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του κυβερνητικού επανασχεδιασμού, προβλέπεται η αντικατάσταση της απευθείας διανομής τροφίμων και αγαθών με σύστημα διατακτικών ή ηλεκτρονικών επαναφορτιζόμενων καρτών, χωρίς –όπως τονίζει– να διασφαλίζεται η κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δικαιούχων.

Ο κ. Κόκκαλης αναδεικνύει ότι μέχρι σήμερα οι Περιφέρειες διαμόρφωναν συγκεκριμένο «καλάθι» αγαθών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ωφελούμενων, με σαφή ένδειξη προέλευσης από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, γεγονός που απέτρεπε φαινόμενα καταστρατήγησης. Αντίθετα, με το νέο σύστημα απουσιάζει οποιοσδήποτε προσδιορισμός των κατηγοριών προϊόντων που θα μπορούν να αγοραστούν με τα προπληρωμένα ποσά, καθώς και οποιαδήποτε σήμανση στα προϊόντα, γεγονός που –κατά τον ίδιο– ανοίγει τον δρόμο για ανεξέλεγκτη χρήση των κονδυλίων, ακόμη και για αγορές που δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως αλκοολούχα προϊόντα, ή για μεταπώληση αγαθών σε τρίτους.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το αν η προμήθεια αγαθών θα γίνεται από το σύνολο της αγοράς ή μόνο μέσω συγκεκριμένων συνεργαζόμενων καταστημάτων, τα οποία ενδέχεται να μην υπάρχουν σε μικρούς ή απομακρυσμένους Δήμους, δημιουργώντας νέες ανισότητες στην πρόσβαση. Την ίδια στιγμή, σημειώνει ότι ο ανασχεδιασμός προϋποθέτει τη δημιουργία ενός εντελώς νέου συστήματος και την έκδοση εκατοντάδων χιλιάδων καρτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο και κινδύνους δυσλειτουργίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γεγονός ότι, πέρα από τη διανομή τροφίμων, οι Περιφέρειες υλοποιούσαν παράλληλες δράσεις κοινωνικής υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες, σύμφωνα με την ερώτηση, οδηγούνται πλέον σε κατάργηση, παρά το ότι υπάρχουν έμπειρες και πλήρως λειτουργικές υπηρεσίες που επί χρόνια επιτυγχάνουν τους στόχους του προγράμματος.

Με βάση τα παραπάνω, ο Λαρισαίος Βουλευτής καλεί την Υπουργό να απαντήσει αφενός για ποιους λόγους αποκλείστηκαν οι Περιφέρειες από την υλοποίηση του ΤΕΒΑ, παρά την αποδεδειγμένη εμπειρία και επάρκειά τους, και αφετέρου με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, τόσο ως προς τη διάθεση βασικών αγαθών όσο και ως προς τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης των ευάλωτων συμπολιτών.