Κόκκαλης: «Ο δορυφόρος κόβει επιδοτήσεις σε παραγωγούς με αποδεδειγμένη παραγωγή»

Την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του συστήματος monitoring στο ΟΣΔΕ 2025 εξέφρασε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κάνοντας λόγο για σοβαρές αδικίες σε βάρος παραγωγών που κινδυνεύουν να χάσουν ενισχύσεις, παρότι έχουν καλλιεργήσει, συγκομίσει και διαθέσει κανονικά τα προϊόντα τους.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογράμμισε πως το ζήτημα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι δεκαοκτώ συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί, ενώ σχετική παρέμβαση έχει γίνει και από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Όπως ανέφερε, το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης εμφανίζει παραγωγικές εκτάσεις ως εκτός αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς οι αγρότες να έχουν ουσιαστική δυνατότητα να αποδείξουν το αντίθετο.

«Αυτό είναι το επικίνδυνο, το άδικο και το παράνομο», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας να δοθεί στους παραγωγούς η δυνατότητα να τεκμηριώνουν ότι πράγματι καλλιέργησαν βαμβάκι, φασόλια, ρεβίθια ή άλλα προϊόντα, όταν το monitoring καταγράφει διαφορετική εικόνα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απουσία αποτελεσματικής διαδικασίας ένστασης μετατρέπει τον έλεγχο σε τιμωρητικό μηχανισμό.

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Κόκκαλης ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά την αναστολή των ελέγχων ούτε αμφισβητεί την ψηφιακή μετάβαση. Αντίθετα, πρότεινε τη χρήση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων, όπως δηλώσεις στον ΕΛΓΑ, τιμολόγια αγοράς σπόρων, παραστατικά παράδοσης προϊόντων και διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ. Μάλιστα, παρουσίασε χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγού που δήλωσε και καλλιέργησε 140 στρέμματα βαμβάκι, παρέδωσε εκατοντάδες τόνους προϊόντος με νόμιμα παραστατικά, αλλά έλαβε συνδεδεμένη ενίσχυση μόνο για 40 στρέμματα λόγω των ευρημάτων του συστήματος.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέμεινε ότι η κοινή λογική επιβάλλει τη συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και όχι την αποκλειστική εξάρτηση από τις δορυφορικές απεικονίσεις, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις το monitoring εμφανίζει ακόμη και ελαιώνες σε επικλινείς εκτάσεις ως δασικές περιοχές. Ζήτησε, τέλος, την αποκατάσταση των αδικιών και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στους ελέγχους.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Ανδριανός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει δυνατότητες διορθώσεων μέσω της εφαρμογής Agrisnap, με αποστολή γεωσημασμένων φωτογραφιών για αμφισβητούμενα αγροτεμάχια, ενώ τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αναστολή των ελέγχων, σημειώνοντας πως στόχος είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από παραγωγό που το δικαιούται, αλλά και να μη δοθεί καμία ενίσχυση χωρίς τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις και ελέγχους. Όπως ανέφερε, η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων στοιχείων και διασταυρώσεων, ενώ τυχόν τεχνικά προβλήματα θα συνεχίσουν να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση εδώ: