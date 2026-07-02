Κόκκαλης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του» – Δηλώνει έτοιμος να συστρατευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, με τον βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη να δηλώνει ότι το κόμμα «έχει κλείσει τον κύκλο του» και να εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Κόκκαλης υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί με λόγια, αλλά απαιτεί «ξεκάθαρες λύσεις». Όπως ανέφερε, επιθυμεί να συστρατευθεί στην προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού «ως απλός στρατιώτης και όχι ως αξιωματούχος», σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει συγκεκριμένους κανόνες για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, κάλεσε όσους συμμερίζονται αυτή την προοπτική να τοποθετηθούν ανοιχτά στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του ότι, παρά τα αξιόλογα στελέχη που διαθέτει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο.

kosmoslarissa.gr