Κόκκαλης: Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, ακόμη στα κοντέινερ οι κάτοικοι στο Δαμάσι

Με αιχμηρή κριτική και σαφείς αιχμές περί εγκατάλειψης των σεισμόπληκτων του Δαμασίου, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης έφερε για πολλοστή φορά στη Βουλή το Δαμάσι, την εικόνα μιας περιοχής που, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό του Μαρτίου 2021, εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες προσωρινότητας.

Όπως τόνισε, δεκάδες οικογένειες παραμένουν σε κοντέινερ, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις ότι «σε έναν χρόνο θα είναι στα σπίτια τους», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απόσταση λόγων και πράξεων «διαρρηγνύει τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη».

Ο κ. Κόκκαλης στάθηκε ιδιαίτερα στο οικονομικό αδιέξοδο των πληγέντων, επισημαίνοντας ότι η στεγαστική συνδρομή δεν επαρκεί ούτε για βασικές εργασίες, ενώ έθεσε επίμονα το ζήτημα της καταβολής της τελευταίας δόσης αποπεράτωσης. Μετέφερε την αγωνία των κατοίκων που, χωρίς ρευστότητα, αδυνατούν να προχωρήσουν τις οικοδομές τους και ζητούν σαφή απάντηση για το αν ισχύει η δέσμευση ότι η δόση μπορεί να δοθεί πριν την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών. Παράλληλα, αμφισβήτησε έμμεσα τη μεταφορά ευθυνών στους πολίτες για καθυστερήσεις λόγω ελλιπών φακέλων, τονίζοντας ότι «άνθρωποι που ζουν σε κοντέινερ δεν έχουν χρήματα ούτε για μηχανικούς ούτε για υλικά», και κατέληξε με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο: «Πέντε χρόνια μετά έχει φτιαχτεί μόνο ένα σπίτι».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός κ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος υποστήριξε ότι η διαδικασία προχωρά και ότι μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων δεν οφείλεται στις υπηρεσίες. Επισήμανε ότι έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι αυτοψίες, ότι εκατοντάδες αιτήσεις έχουν προχωρήσει σε στάδια εγκρίσεων και ότι σημαντικός αριθμός φακέλων παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω ελλείψεων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, ενώ έχουν εγκριθεί δεκάδες περιπτώσεις για επισκευές ή ανακατασκευές, λίγοι προχωρούν στα επόμενα στάδια ή αιτούνται επόμενες δόσεις

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα για την τελευταία δόση, ξεκαθάρισε ότι το ισχύον πλαίσιο δεν επιτρέπει την πλήρη εκταμίευση πριν την ολοκλήρωση, ωστόσο –όπως είπε– έχει δοθεί ευελιξία: Η τρίτη δόση μπορεί να καταβληθεί όταν το σπίτι έχει ουσιαστικά «κλείσει» (με πόρτες και παράθυρα), δηλαδή πριν την πλήρη αποπεράτωση. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι αιτήσεις για αυτή τη δυνατότητα είναι λίγες, επιμένοντας ότι η Πολιτεία κινείται εντός των ορίων του νόμου και ότι δεν μπορεί να δοθούν χρήματα χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

