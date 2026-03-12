Κόκκαλης: Πίεση στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων

Την έντονη πίεση που, όπως επισημαίνει, δέχονται τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων αναδεικνύει με γραπτή ερώτησή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχίακ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης κάνει λόγο για παρατεταμένη αβεβαιότητα και σταδιακή φτωχοποίηση εργαζομένων στο Δημόσιο, σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας και εντείνει την ανασφάλεια σχετικά με τις αποδοχές τους.

Στην ερώτησή του τονίζει ότι η διαμόρφωση ενός σαφούς και αξιόπιστου μισθολογικού πλαισίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της εργασιακής σταθερότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς το Δημόσιο. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η συζήτηση για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε δημοσιονομικά ή νομικά δεδομένα, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική μισθολογικών παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει σαφή χρονοδιαγράμματα σταδιακής επαναφοράς, πιθανή ενσωμάτωση μέρους των ενισχύσεων στον βασικό μισθό, αλλά και στοχευμένα φορολογικά ή ασφαλιστικά μέτρα ως μεταβατικές λύσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επικαλείται συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όπως σημειώνει, το δεδομένο αυτό προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του υφιστάμενου μισθολογικού πλαισίου στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η θεσμική δέσμευση για έναν οργανωμένο διάλογο με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα αξιολόγησης της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη κοινωνικών αδικιών, την προώθηση ισότιμων όρων εργασίας και τη διατήρηση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Όπως αναφέρει, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και η έλλειψη σταθερού μισθολογικού πλαισίου υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς το Δημόσιο και επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Παράλληλα τονίζει ότι η επάρκεια και η σταθερότητα των αποδοχών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, αλλά και για τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε τομείς αυξημένης κοινωνικής ευθύνης όπως η δημόσια υγεία.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κόκκαλης ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν υπάρχει μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για την αναθεώρηση του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και την ουσιαστική ενίσχυση των ετήσιων αποδοχών τους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Παράλληλα ερωτά εάν προτίθενται να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της παρατεταμένης αβεβαιότητας.