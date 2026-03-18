Κόκκαλης: Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και σοβαρές ευθύνες για τον αφθώδη πυρετό

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της εμφάνισης κρούσματος Αφθώδης πυρετός στη Λέσβος ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αιχμηρές αιτιάσεις για αποτυχία της κυβέρνησης στην προστασία της κτηνοτροφίας.

Στην αναφορά του, ο Λαρισαίος βουλευτής καταθέτει ανακοίνωση της Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, στην οποία εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς –όπως επισημαίνεται– το εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα απειλεί το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, πλήττοντας αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοιρινά.

Οι κτηνίατροι τονίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 πως ο αφθώδης πυρετός «είναι προ των πυλών», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επισημάνσεις αυτές αγνοήθηκαν, τόσο κατά την περίοδο που η κυβέρνηση προέβαλε ως επιτυχία τη διαχείριση προηγούμενων επιζωοτιών, όσο και σε μεταγενέστερες κρίσεις που –όπως αναφέρεται– αντιμετωπίστηκαν με επικοινωνιακούς όρους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απουσία ουσιαστικών ελέγχων στη διακίνηση ζώων, στην υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στην έλλειψη μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία, σύμφωνα με τους συντάκτες της ανακοίνωσης, συνθέτουν ένα πλαίσιο ευαλωτότητας για την ελληνική κτηνοτροφία.

Μέσα από την αναφορά ζητείται η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό της νόσου στη Λέσβο, συμπεριλαμβανομένου επείγοντος εμβολιασμού, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού, με προτεραιότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως η Λέσβος και ο Έβρος. Παράλληλα, τίθεται η ανάγκη για αυστηροποίηση των ελέγχων στις μετακινήσεις ζώων από την Τουρκία.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της συγκυρίας για την προστασία της εγχώριας κτηνοτροφίας.