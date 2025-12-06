Κόκκαλης: Πρόχειρος σχεδιασμός, πρόχειρες εργολαβίες με θύματα ξανά τους Θεσσαλούς

Να υπάρξει άμεσα πλήρης διερεύνηση ευθυνών, χρηματοδότηση για μόνιμες αντιπλημμυρικές υποδομές, άμεση αποκατάσταση των γεφυρών με ανθεκτικές προδιαγραφές και ένα σαφές, δημόσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών, ζητά ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τις νέες καταστροφές που προκάλεσε η εν εξελίξει κακοκαιρία στην επαρχία Φαρσάλων.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η επανάληψη των ίδιων τραγικών συνεπειών στα Φάρσαλα αποκαλύπτει με σαφήνεια την κυβερνητική ανεπάρκεια. Μετά την καταιγίδα «Daniel» το 2023, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, κρίσιμες υποδομές όπως η γέφυρα της Αμπελιάς έμειναν για μήνες εκτεθειμένες, χωρίς μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Αντί για ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, η κυβέρνηση επέλεξε καθυστερημένες και προσωρινές λύσεις. Η «ιρλανδική» διάβαση που κατασκευάστηκε με μεγάλη καθυστέρηση, αντί να προσφέρει ασφάλεια, αποδείχθηκε ευάλωτη και κατέρρευσε με τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα.

Το αποτέλεσμα είναι πως οι κάτοικοι και η παραγωγική βάση της περιοχής βρίσκονται ξανά στο έλεος των πλημμυρών, εξαιτίας επιλογών που δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Και βέβαια η δυτική Θεσσαλία να αποκόβεται ξανά από την ανατολική! H συνεχής προσφυγή σε πρόχειρες εργολαβίες, οι καθυστερήσεις και η έλλειψη στρατηγικού σχεδίου δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές.

Απαιτούμε άμεσα πλήρη διερεύνηση ευθυνών, χρηματοδότηση για μόνιμες αντιπλημμυρικές υποδομές, άμεση αποκατάσταση των γεφυρών με ανθεκτικές προδιαγραφές και ένα σαφές, δημόσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Η Θεσσαλία δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της κυβερνητικής προχειρότητας.»