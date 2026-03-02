Κόκκαλης: “Σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας – Συλλήψεις για τη βόσκηση, χωρίς επαρκή στήριξη για ζωοτροφές”

Ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τις συλλήψεις κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν επιβληθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιστατικά συλλήψεων σε περιοχές της Μαγνησίας και της Λάρισας, όπως η Ελασσόνα, τα Φάρσαλα και ο Τύρναβος, με αφορμή τη βόσκηση ζώων σε μικρές ή μεγαλύτερες αποστάσεις από τις σταβλικές εγκαταστάσεις, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί για την αποτροπή διασποράς της νόσου.

Ειδική αναφορά γίνεται στη σύλληψη 51χρονου κτηνοτρόφου στη Μαγνησία, ο οποίος φέρεται να έβγαλε περίπου 200 γίδια για βόσκηση, επικαλούμενος – σύμφωνα με καταγγελίες – την αδυναμία να τα βλέπει να λιμοκτονούν, καθώς η οικονομική στήριξη για ζωοτροφές δεν επαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι, ενώ τους επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για κάθε απόκλιση από τα μέτρα βιοασφάλειας, τα ποσά που έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών σε ζωοτροφές επαρκούν μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλουν, αναγκάζονται να δανείζονται ή να συσσωρεύουν νέα χρέη προς προμηθευτές, προκειμένου να διατηρήσουν τα κοπάδια τους.

Στην ερώτησή του, ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η προστασία της δημόσιας κτηνιατρικής υγείας και η αντιμετώπιση των ζωονόσων προϋποθέτουν την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας. Ωστόσο, επισημαίνει πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ταυτόχρονα ρεαλιστικούς όρους συμμόρφωσης, την ευζωία των ζώων και την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την αναλογικότητα στην επιβολή κυρώσεων, ώστε να μην οδηγούνται οι παραγωγοί σε αδιέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λαρισαίος Βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε έκτακτη πρόσθετη χρηματοδότηση για ζωοτροφές, δεδομένης της παράτασης ή συνέχισης των περιοριστικών μέτρων και της αδυναμίας βόσκησης. Παράλληλα, ερωτά εάν υπάρχει επικαιροποιημένο πρωτόκολλο για την ευζωία των ζώων σε συνθήκες παρατεταμένου εγκλεισμού και εάν αυτό έχει κοινοποιηθεί στους κτηνοτρόφους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, θέτει το ζήτημα της δυνατότητας ελεγχόμενης ή περιορισμένης βόσκησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό αυστηρούς όρους, ώστε να προστατεύεται η ευζωία των ζώων χωρίς να υπονομεύεται η βιοασφάλεια, καθώς και το ενδεχόμενο λήψης συμπληρωματικών μέτρων στήριξης ρευστότητας, προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάλειψη κτηνοτροφικών μονάδων στη Θεσσαλία.