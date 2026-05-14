Κόκκαλης: “Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι με τις δεσμευμένες ζωοτροφές – Κίνδυνος ακόμη και για το περιβάλλον”

Την ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από ζωονόσους και είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο Λαρισαίος βουλευτής περιγράφει ένα σκηνικό οικονομικού αδιεξόδου για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, υποστηρίζοντας πως οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για την απώλεια εισοδήματος είναι εξαιρετικά χαμηλές, καθώς – όπως σημειώνει – ανέρχονται μόλις σε 70 ευρώ ανά ζώο. Παράλληλα, τονίζει ότι οι παραγωγοί αδυνατούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου, γεγονός που βάζει σε κίνδυνο ακόμη και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ζήτημα των δεσμευμένων ζωοτροφών που παραμένουν αποθηκευμένες στις σταβλικές εγκαταστάσεις, παρότι τα ζώα για τα οποία προορίζονταν έχουν πλέον θανατωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, δεκάδες τόνοι ζωοτροφών έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις εγκαταστάσεις λόγω των μέτρων βιοασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουν υποβαθμιστεί ποιοτικά και να έχουν ουσιαστικά χάσει την εμπορική τους αξία.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνει ακόμη πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές πλαίσιο για την αποζημίωση, τη διαχείριση και την ασφαλή διάθεση των συγκεκριμένων ποσοτήτων, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη αποθήκευσή τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον.

Μέσα από την ερώτησή του ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται να αποζημιώσει πλήρως τους πληγέντες κτηνοτρόφους για το σύνολο των δεσμευμένων ζωοτροφών, αλλά και ποιες διαδικασίες προβλέπονται για την ασφαλή διαχείριση και διάθεσή τους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή μόλυνσης.