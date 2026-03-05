Κόκκαλης σε Ταχιάο στη Βουλή: “Να βγουν τα Φάρσαλα από την οδική απομόνωση”

Την ανάγκη άμεσου σχεδιασμού για την άρση της απομόνωσης των Φαρσάλων ανέδειξε στη Βουλή ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Λαρισαίος βουλευτής τόνισε ότι, παρά την κομβική γεωγραφική θέση της επαρχίας Φαρσάλων στο κέντρο της χώρας, η περιοχή παραμένει συγκοινωνιακά απομονωμένη. Όπως επισήμανε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καν δρομολόγιο ΚΤΕΛ προς την Αθήνα, ενώ οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μέσω επαρχιακών δρόμων με σημαντικές δυσκολίες.

Ο κ. Κόκκαλης υπενθύμισε ότι έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της αποκατάστασης και αναβάθμισης του δρόμου Λάρισας – Φαρσάλων, σημειώνοντας όμως ότι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες «Daniel» και «Elias» το έργο έχει ουσιαστικά «παγώσει». Όπως είπε, παρότι είχε χαρακτηριστεί έργο εθνικού επιπέδου, πλέον έχει υποχωρήσει στις προτεραιότητες, γεγονός που –όπως υπογράμμισε– αφήνει την περιοχή χωρίς ουσιαστική προοπτική βελτίωσης της οδικής της σύνδεσης.

Παράλληλα ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «καρμανιόλα», επισημαίνοντας ότι έχουν σημειωθεί ακόμη και θανατηφόρα δυστυχήματα. Τόνισε επίσης ότι η πρόσβαση προς άλλες περιοχές της Θεσσαλίας παραμένει δύσκολη, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γέφυρα της Αμπελιάς στη διαδρομή Φάρσαλα – Βόλος, η οποία έχει καταρρεύσει δύο φορές, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη διέλευση πολιτών και επισκεπτών.

Υποστήριξε ότι η ουσιαστική λύση για την περιοχή είναι η σύνδεση των Φαρσάλων με τους δύο βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, τον Ε65 και τον Ε75. Όπως εξήγησε, η σύνδεση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει αναπτυξιακά όχι μόνο για την επαρχία Φαρσάλων αλλά και για ευρύτερες περιοχές της Θεσσαλίας, όπως η Μαγνησία και το Πήλιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Φάρσαλα βρίσκονται σε κομβικό σημείο ανάμεσα στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό πέρασμα ακόμη και για επισκέπτες που φτάνουν από την Ηγουμενίτσα μέσω της Εγνατίας και του Ε75 με προορισμό το Πήλιο. «Σήμερα όμως η εικόνα είναι ότι η περιοχή παραμένει απομονωμένη», υπογράμμισε.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα συνδεσιμότητας της περιοχής και ιδιαίτερα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, σημειώνοντας ωστόσο ότι μετά τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία το 2023 οι προτεραιότητες του Υπουργείου έχουν μετατοπιστεί προς την αποκατάσταση βασικών υποδομών. Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι περιορισμένα και προς το παρόν δεν υπάρχουν ορατοί πόροι για μεγάλα νέα έργα, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται μεσοπρόθεσμα λύσεις και πιθανή ωρίμανση μελετών, ενώ ανέφερε ότι προτεραιότητα θα μπορούσε να αποτελέσει η παράκαμψη του Κιλελέρ στο πλαίσιο του άξονα Λάρισας – Φαρσάλων.

Ο κ. Κόκκαλης κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν σαφή σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας ότι η άρση της απομόνωσης των Φαρσάλων αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους της περιοχής αλλά και συνολικά στη Θεσσαλία.

«Υπάρχουν σημαντικές αγροτικές, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες στην επαρχία Φαρσάλων και οφείλουμε να δώσουμε προοπτική ανάπτυξης. Οφείλουμε στους Φαρσαλινούς και στους Θεσσαλούς να τους βγάλουμε από την απομόνωση», κατέληξε ο Λαρισαίος βουλευτής.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση εδώ: