Κόκκαλης: “Σκοτάδι” στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ στη γη υψηλής παραγωγικότητας στη Λάρισα

Σοβαρά ερωτήματα για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας και ουσιαστικής προστασίας του πρωτογενούς τομέα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε την κατάσταση όχι απλώς «θολή», αλλά «σκοτεινή», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την έκτη σχετική ερώτηση που καταθέτει χωρίς να λαμβάνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Τόνισε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας έχει κρίσιμη σημασία για τη διατροφική επάρκεια της χώρας και πως η μετατροπή της σε χώρους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών οδηγεί σε συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τον αριθμό των αιτήσεων αδειοδότησης από το 2020 έως το 2023, τη συνολική έκταση που έχει δεσμευτεί, την ισχύ σε μεγαβάτ και το αν έχει ξεπεραστεί το προβλεπόμενο όριο. Παράλληλα, έκανε λόγο για προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από καταγγελίες αγροτών και συνεταιρισμών, σύμφωνα με τις οποίες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας φέρονται να έχουν μετατραπεί διοικητικά σε χαμηλής, προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ευθύνης του κράτους, καλώντας το Υπουργείο να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις εταιρείες που έχουν λάβει άδειες και τις εκτάσεις που χρησιμοποιούν. Όπως υπογράμμισε, «δεν μπορούμε να τρεφόμαστε με ρεύμα αλλά με τρόφιμα», επισημαίνοντας ότι η μείωση της καλλιεργούμενης γης οδηγεί σε μείωση παραγωγών και παραγωγής.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος παρουσίασε στοιχεία από κοινή ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα οποία για τη Λάρισα το όριο εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 1.279 MW, εκ των οποίων έχουν ήδη δοθεί 407 MW από τον ΔΕΔΔΗΕ και 612 MW από τον ΑΔΜΗΕ, αφήνοντας διαθέσιμο υπόλοιπο περίπου 259 MW. Όπως ανέφερε, μετά τον Αύγουστο προστέθηκαν περίπου 4 MW ακόμη.

Ο κ. Τσάφος διευκρίνισε ότι ο περιορισμός εφαρμόζεται στο στάδιο της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και όχι στα αρχικά στάδια ενδιαφέροντος, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί εικόνα μεγαλύτερης κάλυψης εκτάσεων. Εξήγησε επίσης ότι οι διαχειριστές βασίζονται σε εκτιμήσεις για τη σχέση στρεμμάτων και μεγαβάτ, ενώ για τον χαρακτηρισμό της γης λαμβάνουν έγγραφα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Κόκκαλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετά το μπαλάκι» στους διαχειριστές, υποστηρίζοντας πως όποιος επισκεφθεί τον θεσσαλικό κάμπο διαπιστώνει την εκτεταμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε παραγωγικές εκτάσεις. Μίλησε για «τέχνασμα» στον τρόπο εφαρμογής του «κόφτη», σημειώνοντας ότι ορισμένες αιτήσεις προλαβαίνουν να λάβουν χαρακτηρισμό χαμηλής παραγωγικότητας πριν ενεργοποιηθούν οι περιορισμοί.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επανέλαβε ότι απαιτείται χωροταξικός σχεδιασμός και μέτρο, ώστε η ανάπτυξη των ΑΠΕ να μη γίνεται εις βάρος της αγροτικής γης, ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει «φραγμό» στην ανεξέλεγκτη επέκταση.

Στην τελική του απάντηση, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός της γης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου ή των διαχειριστών, αλλά άλλων υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Τόνισε ότι υπάρχει θεσμοθετημένο και διαφανές πλαίσιο, με σαφή όρια ανά περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι διαθέσιμα δημόσια μέσω των ανακοινώσεων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

