Κόκκαλης: Σοβαρές ελλείψεις σε μέσα προστασίας και προβλήματα ασφάλειας στο 303 ΠΕΒ

Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μεταφέροντας τις καταγγελίες του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΘ.Α. Θεσσαλίας για σοβαρές ελλείψεις σε Μέσα Ατομικής Προστασίας και προβλήματα στις υποδομές του 303 ΠΕΒ.

Στην αναφορά επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 400/18-05-2026 Δελτίο Τύπου του Συλλόγου, στο οποίο γίνεται λόγος για υποχρηματοδότηση των αναγκών ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και για ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Όπως σημειώνεται, οι εργαζόμενοι εκφράζουν «έκπληξη αλλά και οργή» για την απάντηση του Υπουργείου προς τη Βουλή σχετικά με τα ζητήματα των Στρατιωτικών Εργοστασίων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία γενικόλογη απάντηση χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρηματοδότηση για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, καθώς – σύμφωνα με όσα αναφέρονται – η διοίκηση του 303 ΠΕΒ ζητά κάθε χρόνο 40.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών, την ώρα που οι εγκρίσεις παραμένουν πολύ χαμηλότερες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως το 2022 εγκρίθηκαν μόλις 600 ευρώ από τα 40.000 που είχαν ζητηθεί, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εγκρίθηκαν 2.000 ευρώ αντί των 20.000 που αιτήθηκε η διοίκηση.

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμη ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από στέγες αμιάντου, ενώ καταγγέλλει πως δεν έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις συντήρησης στα κτήρια που επηρεάστηκαν από τον σεισμό του 2021 και έχουν χαρακτηριστεί προβληματικά.

Μέσα από την αναφορά του, ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή, ενώ ο Σύλλογος διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε Μέσα Ατομικής Προστασίας, άμεσες παρεμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των στεγών αμιάντου.