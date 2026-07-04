Κόκκαλης: «Σταματήστε την αδικία με τη συνδεδεμένη ενίσχυση»

Να δοθεί άμεσα τέλος στον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων, των οποίων τα κοπάδια θανατώθηκαν υποχρεωτικά λόγω ευλογιάς, από τις πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων, ζητά με ερώτησή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κάνοντας λόγο για μια κατάφωρη αδικία που πλήττει παραγωγούς οι οποίοι έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει ότι πληγέντες κτηνοτρόφοι διαπίστωσαν πως έμειναν εκτός των πρόσφατων πληρωμών της συνδεδεμένης ενίσχυσης, επειδή τα ζώα τους δεν εμφανίζονταν στην απογραφή του Δεκεμβρίου, καθώς είχαν προηγουμένως οδηγηθεί σε υποχρεωτική θανάτωση εξαιτίας κρουσμάτων ευλογιάς. Όπως τονίζει, πρόκειται για παραγωγούς που είχαν κανονική παραγωγική δραστηριότητα, παρέδωσαν γάλα, εξέδωσαν τα προβλεπόμενα παραστατικά και πληρούσαν όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λήψη της ενίσχυσης.

Στην ερώτησή του υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι δεν εγκατέλειψαν την παραγωγή από επιλογή, αλλά υποχρεώθηκαν να οδηγήσουν τα κοπάδια τους σε σφαγή στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ζωονόσου.

Παράλληλα, σημειώνει πως παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς παραγωγή και εισόδημα, ενώ αδυνατούν να προχωρήσουν στην ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι άνθρωποι που υπέστησαν τόσο σοβαρή ζημία εξαιτίας υποχρεωτικών υγειονομικών μέτρων αντιμετωπίζονται ως μη δικαιούχοι ενισχύσεων, παρά το γεγονός ότι αποδεικνύεται η παραγωγική τους δραστηριότητα και οι παραδόσεις γάλακτος που πραγματοποίησαν.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους πληγέντες κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι να τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας συνθηκών για τις οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη.