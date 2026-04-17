Κόκκαλης: Στη σωστή κατεύθυνση, αν και καθυστερημένη, η πρωτοβουλία του Δήμου για τα ιστορικά κτήρια της Λάρισας

Με αφορμή την ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων για τη σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί συνολικά με τα ιστορικά κτήρια της πόλης, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων για τη σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί συνολικά με τα ιστορικά κτήρια της πόλης, κινείται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση και αξίζει να χαιρετιστεί.

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι έρχεται με καθυστέρηση, τη στιγμή που το ζήτημα της Οικίας Αλεξάνδρου και άλλων σημαντικών κτηρίων έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και απαιτούσε έγκαιρες και ξεκάθαρες παρεμβάσεις.

Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις υπό την πίεση αυτών, αλλά οφείλει να τις προλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και, κυρίως, ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να αναδεικνύω το θέμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε να υπάρξουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις που θα διασφαλίζουν τη διάσωση και αξιοποίηση της ιστορικής ταυτότητας της Λάρισας.»