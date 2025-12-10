Κόκκαλης: “Τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό, δεκάδες οικογένειες στο Δαμάσι ζουν ακόμη σε κοντέινερ”

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, την εκκρεμότητα της στεγαστικής αποκατάστασης στο σεισμόπληκτο Δαμάσι Τυρνάβου, τέσσερα χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του Μαρτίου 2021.

Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζητά σαφείς απαντήσεις για τις παρατεταμένες καθυστερήσεις, κάνοντας λόγο για κυβερνητικές υποσχέσεις που παραμένουν ανεκπλήρωτες και για οικογένειες που εξακολουθούν να διαβιούν σε προσωρινές δομές.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι, παρά τις εξαγγελίες περί ταχείας αποκατάστασης με εργαλεία όπως επισκευή, ανακατασκευή, αυτοστέγαση και αποπεράτωση, τουλάχιστον 60 οικογένειες στο Δαμάσι ζουν ακόμη σε κοντέινερ, αφού οι εργασίες ανοικοδόμησης δεν έχουν ξεκινήσει, λόγω μη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των φακέλων. Σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε γραφειοκρατικές παραλείψεις της Πολιτείας και όχι σε αδυναμία των πληγέντων.

Υπενθυμίζει επίσης τη πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου στο Δαμάσι, όπου ο τελευταίος δεσμεύτηκε ότι όλες οι αυτοψίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Ο υφυπουργός είχε κάνει λόγο για επιτάχυνση διαδικασιών, διπλασιασμό πληρωμών από τον Μάρτιο και καλή συνεργασία ιδιωτών μηχανικών και υπηρεσιών, ενώ είχε διαβεβαιώσει πως η τελευταία δόση αποπεράτωσης θα καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι σεισμόπληκτοι.

Σύμφωνα όμως με τις καταγγελίες των κατοίκων που επικαλείται, «καμία από αυτές τις δεσμεύσεις δεν εφαρμόζεται στην πράξη». Όπως τονίζεται, παρότι ο Δεκέμβριος έχει ήδη φτάσει στα μέσα του, η τελευταία δόση δεν έχει καταβληθεί και μάλιστα

ζητείται πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών ως προϋπόθεση, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα δήλωνε ο υφυπουργός. Αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Κόκκαλης, προκαλεί οικονομική ασφυξία στους σεισμόπληκτους, οι οποίοι αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν με ίδια κεφάλαια την αποκατάσταση των κατοικιών τους.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει πόσες οικογένειες συνεχίζουν να ζουν σε κοντέινερ, πόσοι φάκελοι στεγαστικής συνδρομής έχουν κατατεθεί και σε ποια φάση βρίσκονται, καθώς και αν η τελευταία δόση εξαρτάται τελικά από την εξ ιδίων ολοκλήρωση των εργασιών.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν προτίθεται να τροποποιήσει τον όρο αυτό ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ρευστότητα και να δοθεί πραγματική δυνατότητα στους σεισμόπληκτους να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των κατοικιών τους.