Κόκκαλης: «Τρία χρόνια μετά τον Daniel, η Θεσσαλία παραμένει χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο»

Στις μεγάλες εκκρεμότητες που εξακολουθούν να βαραίνουν τη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel εστίασε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε ότι πολλά έργα αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με κατεστραμμένες γέφυρες και κρίσιμες υποδομές να παραμένουν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σοβαρό αρδευτικό πρόβλημα του θεσσαλικού κάμπου, αλλά και στις νέες πιέσεις που δέχεται η κτηνοτροφία από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως τόνισε, από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για την ολλανδική μελέτη που παρουσιάστηκε μετά τον Daniel, χαρακτηρίζοντάς την «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», καθώς, όπως ανέφερε, οι βασικές κατευθύνσεις της δεν εφαρμόστηκαν.

Ο πρώην υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κατάργηση του οργανισμού που είχε συσταθεί για τη διαχείριση των υδάτων και η αντικατάστασή του από νέο φορέα αποδεικνύει πως ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός δεν απέδωσε.

«Τρία χρόνια τώρα, δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την κυβέρνηση συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δώσει προοπτική στον πρωτογενή τομέα και ασφάλεια στους κατοίκους της Θεσσαλίας.

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