Κόκκαλης: Υπάλληλος ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα καταδικάστηκε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Στην αποκάλυψη πως υπάλληλος του ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα κ. Δημήτρη Ντογκούλη, καταδικάστηκε για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Κατά τη σημερινή εξέταση του μάρτυρα κ. Ντογκούλη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, ο κ. Κόκκαλης τον ρώτησε αν η κ. Μπεκιάρη υπήρξε υπάλληλός του. Ο μάρτυρας το επιβεβαίωσε, όπως επιβεβαίωσε πως γνώριζε ότι καταδικάστηκε σε 40 μήνες με αναστολή καθώς έλαβε επιδότηση από το εθνικό απόθεμα για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που ξεπερνούσε τις 40.000 δηλώνοντας πάνω από 1000 στρέμματα.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε ο Λαρισαίος βουλευτής, η περίοδος για την οποία δικάστηκε η κ. Μπεκιάρη συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που εργαζόταν στο ΚΥΔ του κ. Ντογκούλη.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Κόκκαλη, ο κ. Ντογκούλης παραδέχθηκε ότι υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του καταδικασμένου – πρωτόδικα – για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, επίσης ιδιοκτήτη ΚΥΔ κ. Καλφούντζου.

Σε ότι αφορά το σύνολο της σημερινής εξέτασης, ο βουλευτής σχολίασε πως «σήμερα με τη μαρτυρία του κ. Ντογκούλη γίναμε σοφότεροι σε πολλά πράγματα. Μάθαμε ποιος ήταν ο περιβόητος «Μάκης» που έλεγε στο τηλέφωνο ότι θα έβλεπε. Ήταν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, που μέχρι σήμερα ποιεί την νήσσαν!

Μάθαμε επίσης ότι στα ελληνικά «γκάνγκστερ» είναι κάποιος που έχει «εκτελεστικότητα» και «σκληρή συμπεριφορά» και όχι εκείνος που κινείται με όρους υποκόσμου, πέρα και πάνω από το νόμο.

Και τέλος έγινε απολύτως σαφές από την οικειότητα που ξεχειλίζει σε όλες τις επίμαχες επισυνδέσεις, πως οι ιδιοκτήτες ΚΥΔ μπορούσαν να τηλεφωνούν σε υπουργούς, προέδρους οργανισμών, κομματάρχες και να συζητούν σαν να είναι φίλοι από τον στρατό… Θέλουν να κρυφτούν αλλά δεν τους αφήνει η χαρά, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας!» κατέληξε ο κ. Κόκκαλης.

Μπορείτε να δείτε όλη την εξέταση του μάρτυρα από τον κ. Κόκκαλη εδώ: