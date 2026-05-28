Κόκκαλης: Ψηφιακό «μπλόκο» αφήνει αγρότες χωρίς αφορολόγητο, επιδοτήσεις και επιστροφή πετρελαίου

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που, όπως καταγγέλλει, πλήττει κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε όλη τη χώρα, ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τα έτη 2024 και 2025, εξαιτίας – όπως υποστηρίζει – μιας τεχνοκρατικής ασυμβατότητας στα ψηφιακά συστήματα διασταύρωσης στοιχείων.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά παραγωγούς που έχουν εγκαταστήσει συστήματα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), ακολουθώντας τις κατευθύνσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους και πράσινη μετάβαση. Όπως τονίζει, τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών, όπως αγροτικό ρεύμα και γεωτρήσεις, χωρίς να παράγεται εμπορικό έσοδο από πώληση ενέργειας.

Σύμφωνα με την ερώτηση, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου των στοιχείων από ΑΑΔΕ και ΟΣΔΕ, το πληροφοριακό σύστημα εντοπίζει την ύπαρξη Virtual Net Metering που δεν έχει αποτυπωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ και εμφανίζει αυτόματα ένδειξη σφάλματος, μπλοκάροντας την έκδοση της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι το σύστημα θεωρεί λανθασμένα πως πρόκειται για εμπορική δραστηριότητα ΑΠΕ ή απόκρυψη στοιχείων.

Όπως αναφέρει, οι συνέπειες για τους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς αποκλείονται από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, χάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις και αδυνατούν να ενταχθούν σε προγράμματα όπως τα σχέδια βελτίωσης και οι δράσεις νέων αγροτών. Παράλληλα, σημειώνει ότι δημιουργούνται προβλήματα ακόμη και στην έκδοση ή ανανέωση αδειών για αγροτικά φορτηγά.

Ο Λαρισαίος βουλευτής χαρακτηρίζει την κατάσταση «κατάφωρη αδικία» χωρίς νομική βάση, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία σταθμών ΑΠΕ από επαγγελματίες αγρότες είναι συμβατή με την αγροτική ιδιότητα βάσει του ισχύοντος νόμου. Υπογραμμίζει ακόμη ότι στις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προβλέπεται ρητή υποχρέωση δήλωσης συστημάτων αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης ως προϋπόθεση διατήρησης της αγροτικής ιδιότητας.

Με την ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, ο Βασίλης Κόκκαλης ζητά την άμεση τεχνική επίλυση του προβλήματος στο σύστημα του ΜΑΑΕ μέσω δυνατότητας χειροκίνητης παρέμβασης και αποδοχής των σχετικών συμβάσεων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Παράλληλα, ζητά την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σε συνεργασία με ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να εγκρίνουν χειροκίνητα τις βεβαιώσεις των ετών 2024 και 2025, καθώς και τη δημιουργία ειδικού πεδίου στις μελλοντικές δηλώσεις ΟΣΔΕ για την καταγραφή των υποδομών Virtual Net Metering, προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.