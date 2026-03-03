Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων στον Δήμο Ελασσόνας – Αιτήσεις

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον Κόμβο Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, ανακοινώνει ο Δήμος Ελασσόνας, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία».

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων συμπολιτών, διευκολύνοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος στη διεύθυνση:https://empower.gov.gr

Αντικείμενο του Πιλοτικού Προγράμματος είναι η εξοικείωση, η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στην ψηφιακή επικοινωνία

Στη χρήση του διαδικτύου

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στην ασφαλή πλοήγηση και αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών

Επιλέξιμοι ωφελούμενοι είναι:

Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους

Άτομα που πρόκειται να συμπληρώσουν τα 65 έτη εντός του 2026 (γεννηθέντες έως και το έτος 1961)

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στον Κόμβο του Δήμου Ελασσόνας ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:

Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με χρήση κωδικών TaxisNet, ή

Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με ανάρτηση σχετικής εξουσιοδότησης (ψηφιακής μέσω gov ή σαρωμένου θεωρημένου εγγράφου σε μορφή PDF)

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί τους ηλικιωμένους δημότες να αξιοποιήσουν τη σημαντική αυτή ευκαιρία ενίσχυσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που προάγει την αυτονομία, την ενημέρωση και την κοινωνική τους ένταξη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://oloidigital.gr

Στο e-mail: support@empower.gov.gr

Στο τηλέφωνο: 215 215 7828 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 16:00)

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα, στα τηλέφωνα 24930 25440 και 6945 591722, καθώς και στα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας: