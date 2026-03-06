Κύκλος διαλέξεων στο Γαλλικό Ινστιτούτο απο τον Δήμο Λαρισαίων και τη ΔΕΥΑΛ για το περιβάλλον

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και η ΔΕΥΑΛ συνεχίζουν τον κύκλο ανοιχτών διαλέξεων, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών: την επιβίωση σε συνθήκες κρίσης και την ατμοσφαιρική ρύπανση στις σύγχρονες πόλεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας (Κούμα 28) και απευθύνονται σε κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει καλύτερα τους κινδύνους του αστικού περιβάλλοντος και να ενισχύσει την προσωπική και συλλογική του ετοιμότητα.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 | 18:00

Επιβίωση σε Αστικό Περιβάλλον μετά από Φυσική Καταστροφή

Πώς λειτουργεί μια πόλη μετά από μια φυσική καταστροφή;

Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε πραγματικά;

Και ποιος είναι ο ρόλος της ψυχολογίας και της ομαδικότητας στην επιβίωση;

Η διάλεξη προσεγγίζει την επιβίωση όχι μόνο ως πρακτική ανάγκη, αλλά ως τρόπο σκέψης και προετοιμασίας. Θα αναδειχθούν οι προκλήσεις του αστικού περιβάλλοντος, οι βασικοί παράγοντες ανθεκτικότητας και η σημασία της ψυχολογικής και φυσικής ετοιμότητας ατόμων και ομάδων.

Ομιλητής: Αντιστράτηγος ε.α. Πάρις Καπραβέλος. Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με πολυετή εμπειρία σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και διεθνές επιτελικό έργο, διετέλεσε Διοικητής της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, της Ι Μεραρχίας Πεζικού και του Γ’ Σώματος Στρατού/NRDC-GR.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 | 17:00

Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Αστικούς Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Χώρους

Η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε επηρεάζει άμεσα την υγεία και τη ζωή μας — τόσο έξω όσο και μέσα στα κτίρια. Η διάλεξη φωτίζει τις βασικές πηγές αστικής ρύπανσης, τον τρόπο με τον οποίο οι ρύποι μεταφέρονται και μετασχηματίζονται, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και τις πρακτικές μείωσης της έκθεσης.

Ομιλητής: Γιώργος Μπίσκος. Καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου και συνεργάτης του Πολυτεχνείο του Ντέλφτ, με ερευνητικό έργο στον τομέα των αιωρούμενων σωματιδίων και των τεχνολογιών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Συντονιστής των εκδηλώσεων θα είναι ο Δρ Βούρος Παναγιώτης, Περιβαλλοντολόγος – Ειδικός σε θέματα ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)

E-mail: learning-city@larissa.gov.gr

facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016