Κ. Αγοραστός: “Η Ανάσταση του Κυρίου μας υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο”

Στο αναστάσιμο μήνυμά του ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» κ. Κώστας Αγοραστός, αναφέρει τα εξής:

“Το Πάσχα είναι η κορυφαία στιγμή της Ορθοδοξίας. Είναι το πέρασμα από τη δοκιμασία στο φως, από τη θλίψη στην ελπίδα, από τον Γολγοθά στην Ανάσταση. 

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η Ανάσταση του Κυρίου μας υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο όταν υπάρχει πίστη, ενότητα και δύναμη ψυχής. 

Μας καλεί να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, κρατώντας ζωντανές τις αξίες που μας ενώνουν. 

Ευχές  σε όλες και όλους για υγεία, αγάπη και δύναμη. 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!”

Σχετικά Άρθρα