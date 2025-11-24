Κ. Γιαννακόπουλος: “Άστοχος ο σχεδιασμός μεταφοράς της Παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ”

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος χαρακτηρίζει άστοχο τον σχεδιασμό της 5ης ΥΠΕ να προχωρήσει στη μεταφορά της Παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η συγχώνευση της με την εκεί λειτουργούσα Παιδιατρική.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η μεταφορά της Παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η συγχώνευση της με την εκεί λειτουργούσα Παιδιατρική, όπως αυτή σχεδιάζεται από την Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ, αποτελεί μείζονα αστοχία στην διάταξη των υγειονομικών δομών στην περιοχή μας, για τους παρακάτω λόγους:

· Η Παιδιατρική κλινική του ΓΝΛ, αποτελεί για περισσότερο από 50 χρόνια, έναν ιστορικό πυλώνα εκπαίδευσης νέων παιδιάτρων, που διαπρέπουν σήμερα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, πλήρως ανακαινισμένη πρόσφατα με δωρεές, αποτελεί μία από τις επαρχιακές παιδιατρικές κλινικές με τους υψηλότερους ποιοτικούς δείκτες υποδοχής και νοσηλείας παιδιών κάθε κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

· Αποτελεί μια από τις βασικές κλινικές ενός νοσοκομείου, υποστηρίζοντας παράλληλα την Μαιευτική κλινική καθώς και όλα τα παιδιά που είτε πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση είτε νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές για άλλες παθήσεις.

· Η ανεπίσημη αυτή εξαγγελία της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κυβερνητική επιλογή, όπως αυτή ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον υπ. Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη, και αφορά την χρηματοδότηση μέσω του ταμείου ανάκαμψης, αφενός μεν την ίδρυση και λειτουργία αμιγώς Παιδιατρικών ΤΕΠ, αφετέρου δε την ενίσχυση της Παιδιατρικής αλλά και της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, με κάποια εκατομμύρια ευρώ μέσω του ίδιου Ταμείου.

· Σε όλη την χώρα, όπου λειτουργούν παράλληλα Πανεπιστημιακές και Παιδιατρικές κλινικές σε αντίστοιχα Γενικά Νοσοκομεία (Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα) δεν επιχειρήθηκε παρόμοια μεταφορά και συγχώνευση.

· Ακόμα και στην Αττική όπου λειτουργούν 3 αμιγώς Παιδιατρικά Νοσοκομεία (Αγ. Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού, Πεντέλης), συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στα παιδιά Παιδιατρικές Κλινικές και σε άλλα νοσοκομεία (Αττικόν, Νίκαιας κα)

· Η μεταφορά της Παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ και ο επιστημονικός συγκεντρωτισμός παιδιατρικών δομών περίθαλψης δεν είναι προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης, καθόσον το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή ασφυκτιά από την έλλειψη ελεύθερων χώρων και από τον περιορισμένο αριθμό προσωπικού.

· Το όραμα της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ξεχωριστού Παιδιατρικού Νοσοκομείου στην ευρύτερη περιοχή μας, με παράλληλη διατήρηση των υφιστάμενων παιδιατρικών κλινικών κατά τα πρότυπα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, προδικάζει την ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση της παιδιατρικής περίθαλψης και σ αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν όλοι οι φορείς στο άμεσο μέλλον.

· Βασική μας αρχή είναι ότι η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση κύριων και βασικών δομών περίθαλψης πρέπει να προέρχεται μετά από διάλογο και διαβούλευση όλων των συναρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας και όχι να είναι προϊόν ανακοινώσεων των αρμοδίων αιφνιδιαστικά”.