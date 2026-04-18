Κ. Παναγόπουλος (Alco): «Πολύ θετική η εικόνα Κουρέτα – Ισχυρή βάση επανεκλογής»

Για τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ALCO στη Θεσσαλία, με αντικείμενο την αξιολόγηση του έργου της Περιφέρειας, μίλησε στον ΝΕΟ 103,3 FM (Μαγνησία) και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Μαρέδη και Ίνα Τσιρίγκα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Παναγόπουλος.

Όπως τόνισε, το βασικό εύρημα της έρευνας είναι η ιδιαίτερα θετική αποτύπωση της εικόνας του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα στα μέσα της θητείας του. «Το κεντρικό εύρημα της έρευνας είναι ότι στη μέση της θητείας Κουρέτα όλοι οι δείκτες που αφορούν την εικόνα, την αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση του έργου είναι πολύ θετικοί. Το να έχει ένας εκλεγμένος ποσοστά που υπερβαίνουν το 65% είναι εντυπωσιακό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παναγόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στον δείκτη επανεκλογής, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο κρίσιμο στις δημοσκοπήσεις της αυτοδιοίκησης. Όπως εξήγησε, δεν συγκρίνεται με συγκεκριμένο αντίπαλο αλλά με τον «ιδανικό» υποψήφιο, γεγονός που τον καθιστά πιο απαιτητικό. «Υπάρχει ένα ιστορικό που λέει ότι αν ένας εκλεγμένος αιρετός στη μέση της θητείας του έχει πάνω από 40%, βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση και δύσκολα αντιμετωπίζει προβλήματα στις εκλογές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η περίπτωση Κουρέτα εμφανίζει σαφή δυναμική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καταγράφεται υψηλή αντίληψη των πολιτών για την αποτελεσματικότητα του Περιφερειάρχη, ενώ επισήμανε και μια ευρύτερη τάση αποκομματικοποίησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Όσο περνούν τα χρόνια, οι κομματικές τοποθετήσεις και οι αυτοπροσδιορισμοί χάνουν την αξία τους. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ALCO, η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα συνιστά «μια εξαιρετική αφετηρία» για τη συνέχεια της θητείας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα το πολιτικό περιβάλλον που θα επικρατεί σε βάθος χρόνου. «Δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το περιβάλλον στην Περιφέρεια σε 2,5 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, το αποτύπωμα της έρευνας είναι αποτύπωμα ευρύτερης αποδοχής», ανέφερε.

Αναφορά έκανε και στη στάση του πολιτικού συστήματος απέναντι σε τέτοιου είδους ευρήματα, σημειώνοντας ότι «το κυβερνών κόμμα δείχνει ότι τέτοια μηνύματα τα προσλαμβάνει», φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Κρήτης. Τέλος, επεσήμανε ότι ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο, όπως η προοπτική κυβερνήσεων συνεργασίας, ενδέχεται να επηρεάσουν και το περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση.

Η δημοσκόπηση της ALCO καταγράφει, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, μια ισχυρή εικόνα αποδοχής για τη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τον Δημήτρη Κουρέτα να εμφανίζεται να διαθέτει σταθερό προβάδισμα ενόψει των μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων.