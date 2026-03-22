Λάμπρος Ζάρρας: Ο πολιτισμός δεν έχει παρατάξεις

Στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Η Όσσα στο διάβα… των χρόνων», που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης του Δήμου Τεμπών, Λάμπρος Ζάρρας, έπειτα από πρόσκληση του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Όσσας.

Κατά τον χαιρετισμό του, συνεχάρη θερμά τον Σύλλογο για την αξιόλογη πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η έκθεση αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου και ένα ουσιαστικό ταξίδι στις ρίζες, τις μνήμες και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η καθημερινότητα των ανθρώπων, οι παραδόσεις και οι αγώνες μιας άλλης εποχής, στοιχεία με ξεχωριστή σημασία για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.



Ο κ. Ζάρρας υπογράμμισε ότι τέτοιες δράσεις ενώνουν την κοινωνία, επισημαίνοντας πως ο πολιτισμός δεν έχει παρατάξεις και ότι αποτελεί κοινή ευθύνη όλων η στήριξη πρωτοβουλιών που διαφυλάσσουν την τοπική ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα.



Τέλος, απηύθυνε ιδιαίτερα θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Όσσας, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη δεκαετή προσπάθεια και τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης και την έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος, το οποίο αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.