Λάρισα: Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο – Δύο συλλήψεις

Υπό την επήρεια μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια ανήλικη στη Λάρισα μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ.

Η ανήλικη τα έπινε με φίλη της, ενώ συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και η μητέρα της μιας εκ των κοριτσιών για το αδίκημα της έκθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 7-12-2025 στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, μία Ελληνίδα γυναίκα, για το αδίκημα της έκθεσης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος Έλληνα άνδρα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ), για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.

Ειδικότερα, ως αναφέρθηκε, μεταμεσονύχτιες ώρες προχθές (7-12-2025) στη Λάρισα, δύο ανήλικες, ετών 17, εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του Έλληνα άνδρα και προέβησαν στην κατανάλωση αλκοολούχου ποτού, ενώ η συλληφθείσα που τυγχάνει στενό συγγενικό πρόσωπο μίας από τις ανήλικες (η μητέρα της) τους πρόσφερε, ως κέρασμα, επιπλέον ποσότητα αλκοολούχου ποτού.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, μία εκ των ανηλίκων διακομίστηκε, υπό την επήρεια μέθης, στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.