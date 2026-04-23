Λάρισα: Ανοιχτή εκδήλωση για τη νέα Ψηφιακή Πύλη – Νέα εργαλεία και εφαρμογές στη διάθεση των πολιτών

Ανοιχτή εκδήλωση για τα νέα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, που παρέχονται μέσω της νέας Ψηφιακής Πύλης, πραγματοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 6.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η νέα Ψηφιακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδρασης των πολιτών με τον Δήμο, με την τεχνολογία να τίθεται στην υπηρεσία της καθημερινότητας, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα». Βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενισχύουν την ασφάλεια, αναβαθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο, πιο ποιοτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, στοχεύοντας σε κρίσιμους τομείς της ζωής της πόλης: την κινητικότητα, τη διαβίωση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και, φυσικά, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων.

Η κεντρική ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, ενώ η παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών θα πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, καθώς και από στελέχη του Δήμου Λαρισαίων.

Τα νέα εργαλεία και ψηφιακές εφαρμογές αφορούν στους τομείς:

Έξυπνη Κινητικότητα

Οι νέες ψηφιακές υποδομές που διαθέτει πλέον ο Δήμος Λαρισαίων δίνουν τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες να κινούνται και να σταθμεύουν στην πόλη με πιο απλό, πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό τρόπο.

Έξυπνη Διαβίωση

Μέσα από τις νέες ψηφιακές υποδομές, δημότες, επισκέπτες και επιχειρήσεις μπορούν, να ενημερώνονται άμεσα για ότι συμβαίνει στον Δήμο, να κάνουν κρατήσεις και να εκδίδουν εύκολα το εισιτήριό τους από το κινητό τους.

Μπορούν επίσης, πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα και τις συναλλαγές τους με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσα από την νέα ψηφιακή πύλη.

Έξυπνη Εκπαίδευση

Ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύει τις εκπαιδευτικές του δομές με νέα ψηφιακά μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Έξυπνο Περιβάλλον

Ο Δήμος Λαρισαίων αξιοποιεί την τεχνολογία για να παρακολουθεί κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες και να διαχειρίζεται με πιο σύγχρονο τρόπο τους φυσικούς και δημοτικούς πόρους.

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Λαρισαίων ενισχύεται σημαντικά μέσα από τη διαλειτουργικότητα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με το υφιστάμενο ψηφιακό σύστημα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων

Μέσα από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβούλια του Δήμου και των νομικών του προσώπων, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας:

18:30 –19:00: Προσέλευση – εγγραφές

19:00-19:20: Χαιρετισμοί

Παρουσίαση του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα»

κ. Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

19:20-19:40 Έξυπνη Κινητικότητα – Παρουσίαση των εφαρμογών

κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων

19:40-20:00 Έξυπνη Διαβίωση – Παρουσίαση των εφαρμογών

Συστήματα απομακρυσμένης υποστήριξης για ευάλωτες ομάδες

κ. Ευρυδίκη Γούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας

δρ. Θεόδωρος Κυρόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών στον πολιτισμό και αθλητισμό

κ. Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

κ. Ελευθέριος Τσουμάνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

20:00-20:10 Έξυπνη Εκπαίδευση – Παρουσίαση των εφαρμογών

κ. Χρήστος Αγορίτσας, Αντιδήμαρχος Παιδείας

20:10-20:30 Έξυπνη Διακυβέρνηση – Παρουσίαση των εφαρμογών

κ. Αβραάμ Λουτρίδης, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού

20:30-20:45 Έξυπνο Περιβάλλον – Παρουσίαση των εφαρμογών

Σύστημα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων και Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου

κ. Βάιος Κυριτσάκας, Αντιδήμαρχος Πρασίνου

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Εξοπλισμού Καθαριότητας

κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

κ. Βασίλης Χρυσαφίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Μελετών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων

20:45-21:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις

21:00 Κλείσιμο ημερίδας

Νέα Ψηφιακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον νέο ψηφιακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων, στο https://www.larissa.gov.gr

Το έργο «Έξυπνη Πόλη Λάρισα» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνες πόλεις» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.