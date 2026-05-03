Λάρισα: Αποκαλύφθηκε μνημείο για τον Απόδημο Ελληνισμό – Το πρώτο πανελλαδικά

Το πρώτο μνημείο πανελλαδικά αφιερωμένο στους Έλληνες της διασποράς αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα.

Το μνημείο είναι τοποθετημένο στον κυκλικό κόμβο της οδού Βόλου, στη διασταύρωση με την Ηρώων Πολυτεχνείου, μια δωρεά της AHEPA Larissa HJ-26 «P. Baltis» που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Ιακωβάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της AHEPA Hellas District 25, ενώ στη συνέχεια σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, παρουσιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας και Αντικειμένων, με σπάνιο αρχειακό υλικό από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των AHEPA Λάρισας, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Περίμετρος” της ΕΡΤ3, “το μνημείο εκπέμπει μήνυμα ομόνοιας, ενότητας και είναι αφιερωμένο σαφώς στον απόδημο Ελληνισμό. Διηγείται κατά κάποιο τρόπο την ιστορία της μετανάστευσης, γιατί συμβολίζει τις ρίζες, συμβολίζει την αέναη κίνηση στο μακριά και κοντά από την πατρίδα όλων όσοι έχουν απομακρυνθεί από αυτήν και ουσιαστικά μέσα από τη σειρά απομάκρυνση, νοσταλγία και επιστροφή, μας διηγείται αυτή την ιστορία της μετανάστευσης».

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr