Λάρισα: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για απάτη με υπολογιστή

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 10-02-2025 στη Λάρισα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με άνδρα και παριστάνοντας τον συνεργάτη του λογιστή του, απέσπασε από τον παθόντα προσωπικούς κωδικούς τραπεζικών του καρτών, πραγματοποιώντας, ακολούθως, δύο κινήσεις ύψους 1.000 και 3.900 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα έρευνα, τα χρήματα πιστώθηκαν σε λογαριασμό του δράστη.