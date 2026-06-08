Λάρισα: Δωρεάν ενημερωτική ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Social Media που φέρνουν πωλήσεις

Οι Growth Pilots έρχονται στη Λάρισα, παρουσιάζοντας μια δωρεάν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη & Social Media που φέρνουν πωλήσεις»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 20:30, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην οδό Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση των επαγγελματιών, των εμπόρων και των επιχειρήσεων της περιοχής γύρω από τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Social Media και οι σύγχρονες στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η παρουσία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή προβολής, αλλά βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και εμπορικής απόδοσης. Η εικόνα, το περιεχόμενο, η συνέπεια στην επικοινωνία, η αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και η σωστή στρατηγική προσέγγιση μπορούν να μετατρέψουν την ψηφιακή παρουσία μιας επιχείρησης σε πραγματικό μηχανισμό προσέλκυσης πελατών και αύξησης πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με απλό, πρακτικό και κατανοητό τρόπο για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Social Media στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα όπως η δημιουργία μιας ισχυρής και αξιόπιστης ψηφιακής παρουσίας, η παραγωγή περιεχομένου με σαφή στόχο, η αποτελεσματική οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, η ενίσχυση της φήμης και της εμπιστοσύνης γύρω από ένα brand, καθώς και η χρήση σύγχρονων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτίωση της επικοινωνίας και την αύξηση της εμπορικής αποτελεσματικότητας.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, εφαρμοσμένες τεχνικές και άμεσα αξιοποιήσιμες κατευθύνσεις, η ημερίδα φιλοδοξεί να προσφέρει στους επαγγελματίες της Λάρισας χρήσιμη γνώση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εισηγητές της ημερίδας θα είναι ο Ηρακλής Ασλανίδης, Digital Marketing & Growth Consultant, και ο Βασίλης Σαρρηγιαννίδης, Digital Marketing Strategist.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Πέμπτη 11 Ιουνίου

Ώρα: 19:00 – 20:30

Χώρος: Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος

Διοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Υπό την αιγίδα: Επιμελητήριο Λάρισας

Εισηγητές: Ηρακλής Ασλανίδης, Βασίλης Σαρρηγιαννίδης

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://growthpilots.gr/