Λάρισα: Εβδομάδα Οικογενειακού Εθελοντισμού για το Χαμόγελο του Παιδιού

«To Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει Εβδομάδα Οικογενειακού Εθελοντισμού από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως και το Σάββατο 25 Απριλίου στα «Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήρια», που λειτουργούν πανελλαδικά (Αττική, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος, Κρήτη – Ηράκλειο, Κρήτη – Ρέθυμνο, Κρήτη-Χανιά, Λάρισα, Πάτρα, Πύργος, Κέρκυρα).

Το Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι, μετατρέπεται καθημερινά σε ένα χώρο γεμάτο θετική διάθεση και δημιουργία, όπου εθελοντές και εργαζόμενοι καθημερινά καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια κατασκευάζοντας χειροποίητες δημιουργίες και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του έργου και των δράσεων του οργανισμού.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, στα Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήρια πανελλαδικά, γονείς και παιδιά ενώνουν τον χρόνο και τη φαντασία τους και δημιουργούν χειροποίητες κατασκευές αφιερωμένες στις μητέρες και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η συγκεκριμένη δράση στόχο έχει να ενισχύσει τη σύνδεση των οικογενειών και να καλλιεργήσει το πνεύμα της προσφοράς, υπενθυμίζοντας πως η Γιορτή της Μητέρας δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για έκφραση αγάπης, αλλά και μια αφορμή να αποτελέσουμε μέρος μιας μεγάλης αγκαλιάς υποστήριξηςτων ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι ανοιχτή σε οικογένειες – ενήλικες μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας άνω των 7 ετών .

Όσες οικογένειες ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (έως μία βάρδια) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ μέχρι τις 16 Απριλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες: Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι | «Το Χαμόγελο του Παιδιού» | Τηλ. 11040 (αστική χρέωση) | Email: volunteer@hamogelo.gr