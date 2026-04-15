Λάρισα: Ειδική ημερίδα για το κυκλοφοριακό – Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης των πολιτών

Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη πόλη και κυκλοφοριακό: Από το πρόβλημα στη λύση» διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων το προσεχές Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, στις 10.00 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Divani Palace στη Λάρισα.

Διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να τοποθετηθούν και να συζητήσουν για τα φλέγοντα ζητήματα του κυκλοφοριακού, της στάθμευσης, της καθημερινής λειτουργίας, αλλά και της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Λάρισας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους πολίτες, που διενήργησε ο Δήμος Λαρισαίων τον περασμένο Νοέμβριο και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 συμπολίτες μας. Η παρουσίαση θα γίνει από τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Βασίλη Γερογιάννη και την ομάδα του.

Να σημειωθεί ότι η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με παρέμβαση του Δημάρχου Λαρισαίων κ.Μαμάκου, αναφορικά με τους πέντε άξονες προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής για τη Λάρισα του 2030.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας

Έναρξη 10:00 πμ

10:00 – 10:25 Χαιρετισμοί:

• Δήμαρχος Λαρισαίων

• Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

• Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Βουλευτές

10:25 – 10:50

Η σημερινή εικόνα της Λάρισας, τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ

• Βασίλης Γερογιάννης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος τμήματος ψηφιακών συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

10:50 – 11:05

ΣΒΑΚ Λάρισας: Οι προκλήσεις και η πραγματικότητα

• Νίκος Παπαγεωργίου

Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

11:05 – 11:45

Σχόλια εκπροσώπων φορέων επί της διαβούλευσης

11:45 – 12:30

Προβλήματα αστικής κινητικότητας & κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στα σύγχρονα αστικά κέντρα

• Δρ. Βασίλης Καππάτος

Διευθυντής Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)

• Αθανάσιος Γκουτζίκας

Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

• Θεοφάνης Μπομπότης

Αρχιτέκτων

• Λεωνίδας Μακρής

Επίκουρος καθηγητής τμήματος Πολιτικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

• Ευάγγελος Μητσάκης

Πολιτικός Μηχανικός – συγκοινωνιολόγος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

12:30 – 12:40

Λάρισα: Από το παρελθόν στο μέλλον

• Κωνσταντίνος Διαμάντος

Πολιτικός Μηχανικός, πρώην αντιδήμαρχος βιώσιμης κινητικότητας, πρώην πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

12:40 – 13:30

Καινοτόμες λύσεις, έξυπνη πόλη, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

• Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων

• Νίκος Ηλιού

Καθηγητής Οδοποιίας και Οδικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Βασίλης Προφυλλίδης

Συγκοινωνιολόγος, καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

13:30 – 14:00

Παρεμβάσεις

14:00 – 14:15

Η Λάρισα του 2030 σε 5 άξονες

• Θανάσης Μαμάκος

Δήμαρχος Λαρισαίων