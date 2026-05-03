Λάρισα: Εκλεψε αυτοκίνητο και έβαλε καύσιμα χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη στην Πιερία

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Πιερίας, 37χρονος, σε βάρος του οποίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, ο δράστης εισήλθε σε κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και εκμεταλλευόμενος την απουσία του παθόντα, αφαίρεσε αρχικά το κλειδί Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του και ακολούθως το όχημα.

Στη συνέχεια, με το προαναφερόμενο αυτοκίνητο μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων της πόλης της Λάρισας, όπου προέβη σε ανεφοδιασμό και αποχώρησε χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο ύψους 81,10 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών και ενημέρωσης-συνεργασίας με την Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και ακινητοποιήθηκε.

Το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του. Επιπλέον, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -5,6- γραμμαρίων.