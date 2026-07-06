Λάρισα: Επιμένουν οι κτηνοτρόφοι στην υπό προϋποθέσεις μετακίνηση των κοπαδιών τους στα ορεινά βοσκοτόπια

Την αγωνία των κτηνοτρόφων που μετακινούν τα κοπάδια τους στα ορεινά τους θερινούς μήνες, αλλά έχουν εγκλωβιστεί στα πεδινά λόγω των περιορισμών για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπρόβατων, μετέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαμαρίνας και κτηνοτρόφος ο ίδιος, Γιάννης Λυγούρας.

Ο κ. Λυγούρας ανέφερε, ότι είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι που τέτοια εποχή, παραδοσιακά, είχαν ήδη μετακινήσει τα ζώα τους στα βοσκοτόπια της Σαμαρίνας, από χαμηλότερα υψόμετρα όπου διαχειμάζουν, αλλά φέτος δεν μπόρεσαν να το κάνουν λόγω των μέτρων για την ευλογιά.

Ζήτησε, εκ μέρους και των συναδέλφων του, έστω και αυτή την ύστατη ώρα να δοθεί «πράσινο φως» από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπό όρους μετακίνηση των κοπαδιών, μετά από ελέγχους για τη νόσο, ακόμη και σε ένα ένα αιγοπρόβατο και εφόσον διαπιστωθεί, ότι δε νοσούν να επιτραπεί η μετακίνηση.

Όπως τόνισε ο κ. Λυγούρας , οι εγκαταστάσεις στα πεδινά δεν είναι κατάλληλες για τη διαβίωση των ζώων σε συνθήκες καλοκαιριού. Επίσης, επισήμανε, ότι πρόκειται για φυλές ζώων που δεν είναι ανθεκτικές στον εγκλεισμό και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Mάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)