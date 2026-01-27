Λάρισα: Η ΔΑΣ ΟΤΑ καταγγέλλει τραυματισμό εργαζόμενης σε απορριμματοφόρο

Για σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενης στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων κάνει λόγο σε ανακοίνωση – καταγγελία η ΔΑΣ ΟΤΑ Λάρισας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εργαζόμενη υπέστη “σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι και να νοσηλεύεται ήδη σε Νοσοκομείο της Λάρισας”.

Αναλυτικά:

Το «πάμε και όπου βγει» βιώνουν οι εργαζόμενοι και στο Δήμο Λαρισαίων. Συναδέλφισσα, εργαζόμενη ως συνοδός απορριμματοφόρου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, έπεσε από το σκαλοπάτι του οχήματος ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με συνέπεια να υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι και να νοσηλεύεται ήδη σε Νοσοκομείο της Λάρισας.

Είμαστε στο πλευρό τηςσυναδέλφισσας και της ευχόμαστε κουράγιο και ταχεία ανάρρωση.

Για άλλη μια φορά ούτε η κακιά η ώρα φταίει, ούτε η κακιά στιγμή. Αυτό που φταίει είναι η εγκληματική πολιτική που ασκούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις αλλά και η πλειοψηφία των δημάρχων. Αυτοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν το κόστος αδιαφορώντας για την υγεία και την ασφάλεια μας. Δεν είναι ένα ακόμη εργατικό ατύχημα, είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Από τη μια υπέρογκες αυξήσεις (35%), στα δημοτικά τέληπου επέβαλε οΔήμος Λαρισαίων και από την άλλη ο γερασμένος στόλος απορριμματοφόρων (με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα το καθένα). Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός ούτε και φέτος για αντικατάσταση του γερασμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, σάρωθρα κλπ).

Ηεντατικοποίηση της εργασίας με 7ημερο και 24ωρη λειτουργία, καταπονούν τους εργαζόμενους – που πέφτουν στην παγίδα για να πάρουν μερικά ευρώ παραπάνω στο μισθό – με αποτέλεσμα ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες μάλιστα δεν προβλέπονται από πουθενά….

Τα τελευταία 15 χρόνια οι εργαζόμενοι στο Δήμο Λαρισαίων έχουν κάνει μόνο (1) μια φορά προληπτικές ιατρικές εξετάσεις – αν και προβλέπετε κάθε χρόνο (υποχρεωτικά) με ευθύνη και μέριμνα της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Μέσα Ατομικής Προστασίας με ευθύνη του κάθε εργαζόμενου.

Η στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας στηρίζεται σε συμβασιούχους εργαζόμενους, είτε με 8μηνη σύμβαση, είτε σε εργαζόμενους από το πρόγραμμα 55-74.Τα «8μηνο» τέλειωσε την Παρασκευή 23-1-26.Ήδη τα προγράμματα δεν «βγαίνουν». Ρωτάμε, έγινε προγραμματισμός για πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας;

Εμείς λέμε καθαρά: Η υγεία και η ζωή των εργαζομένων δεν είναι κόστος.

Είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα θα το διεκδικήσουμε με αγώνα.

Απαιτούμε από τη δημοτική αρχή Λάρισας να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μας. Τους δηλώνουμε ότι δεν θα τους αφήσουμε να παίζουν με τις ζωές μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να περάσουν στην αντεπίθεση και να διεκδικήσουμε τώρα μέτρα ασφαλείας και αξιοπρεπείς συνθήκες στους χώρους δουλειάς. Να μην επιτρέψουμε σε καμιά δημοτική αρχή να παίζει με την υγεία και την ασφάλεια μας.