Λάρισα: Κινητοποίηση εμπόρων και επαγγελματιών σε Εφορία και ΕΦΚΑ

Σε συμβολικό αποκλεισμό της Εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι έξι επαγγελματικών φορέων της Λάρισας ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να “ανασάνουν” οικονομικά.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, το Σωματείο Ταξί και η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας.

Στο σχετικό κάλεσμα για την κινητοποίηση αναφέρεται μεταξύ άλλων “η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβαίνουν καθημερινά. Οι αυξήσεις μετακυλίονται παντού και κάθε μέρα που περνά, βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται για να καλύψουμε βασικά λειτουργικά έξοδα. Όμως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. (…) Η επίθεση συνεχίζεται: Φορολογία και ψηφιακή γραφειοκρατία, εργαλείο για το ξεζούμισμα των επαγγελματιών.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί την άδικη τεκμαρτή φορολογία και την ψηφιακή γραφειοκρατία για να βγάλει «από τη μύγα ξίγκι», δηλώνοντας ως στόχο τη μείωση κατά 40% της φοροδιαφυγής των επαγγελματιών (στρατηγικό σχέδιο ΑΑΔΕ, 2025-2029). Στις φορολογικές δηλώσεις, θα προστεθούν τα έξοδα από το My Data, το ψηφιακό πελατολόγιο, το Open Business, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το σύνολο των νέων ψηφιακών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους μικρούς επαγγελματίες”.

Στα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

-Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης.

-Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων.

– Ρυθμίσεις με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Διαγραφή τόκων, προστίμων και όλων των χρεών στον ΕΦΚΑ για την περιόδο της πανδημίας.

·-Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

– 120 δόσεις για οφειλές έως και το 2025.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)