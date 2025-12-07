Λάρισα: Κλέφτης με προτίμηση στα… σαμπουάν Αφαίρεσε 39 συσκευασίες από σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερη προτίμηση στα …σαμπουάν είχε ένας κλέφτης σούπερ μάρκετ που συνελήφθη στη Λάρισα.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο δράστης αποπειράθηκε να αφαιρέσει από ράφι σούπερ μάρκετ 3 προϊόντα περιποίησης (σαμπουάν), ωστόσο έγινε αντιληπτός.

Περαιτέρω, όπως προέκυψε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Λάρισας, μεσημβρινές ώρες της 21 και 28 Νοεμβρίου 2025, ο ανωτέρω μετέβη άλλες δύο φορές στο ίδιο σούπερ μάρκετ απ’ όπου αφαίρεσε προϊόντα περιποίησης (συνολικά 39 σαμπουάν).